Les contractacions a llarg termini, el repte a assolir pel SOA

La cap d’Àrea d’Ocupació i Treball, Laura Vilella, es va marcar com a principal repte a assolir en els pròxims anys la incentivació d’una contractació laboral duradora, ja que actualment, malgrat l’increment d’ocupació general, molts convenis de feina són temporalment curts. El ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, va matisar, però, que aquesta qüestió està «íntimament lligada amb l’estacionalitat de l’economia», de manera que cal «desestacionalitzar-la» i incidir en les temporades d’activitat més baixes, com són la primavera o la tardor.



Durant la presentació de les línies estratègiques que ha seguit el Servei d’Ocupació (SOA) en els darrers tres anys, Vilella va destacar les mesures centrades a millorar la seva imatge, la qualitat del servei i l’orientació de l’usuari, l’ocupabilitat de les persones i l’afavoriment de la competitivitat del teixit empresarial.

Així, la cap d’Àrea d’Ocupació va destacar la millora del servei en comunicació i la gestió dels tràmits en línia i que el 77% de les consultes digitals del darrer semestre es van centrar en ofertes de treball. A més, des del passat mes de desembre 204 empreses van demanar i obtenir el codi d’autenticació d’oferent d’ocupació que, tal com va explicar Vilella, permet accedir electrònicament a la inscripció de les ofertes de treball.



D’altra banda, cal destacar l’organització de 45 formacions que es van dur a terme el 2018 i a les quals s’hi van inscriure 565 persones, així com l’oferta de 22 tallers que van comptar amb l’assistència de 179 participants.

Inclusió laboral

Pel que fa a la inclusió laboral dins el treball ordinari, Vilella va explicar que s’ha creat un equip professional i especialitzat per atendre aquest col·lectiu i una xarxa d’empreses inclusives amb el distintiu Empresa amb capacitats que es va lliurar durant la celebració de la 1a Jornada d’inclusió laboral. Actualment, aquesta xarxa compta amb 20 convenis signats, tres que manquen pendents i un total de 22 empreses reservades.