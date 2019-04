Llobera gestiona a la perfecció l’etapa marató

Margot Llobera va disputar ahir una de les etapes més importants del Merzouga Rally, l’etapa marató. Després d’una dura jornada, Llobera va rodar amb cautela amb el doble objectiu de no castigar la moto i de conservar forces per a la jornada d’avui en la qual els corredors no han tingut la seva assistència en l’improvisat bivac al mig del desert, i els riders han hagut de fer-se càrrec personalment de totes les reparacions pendents en les seves màquines després de l’especial del dia. A més, els tocarà dormir a les seves tendes de campanya sota els estels del desert al més pur estil del Dakar.

«Hem acabat la tercera etapa, i tot és una mica diferent perquè és l’etapa marató, la veritat és que he rodat molt millor amb la circumstància que he sortit l’última per haver parat a reparar el motoret del roadbook just a la sortida», comentava i afegia que «era un problema seriós perquè l’avaria no em permetia avançar el rutòmetre, i de no haver-ho reparat m’hagués tocat passar les vinyetes a mà, gens recomanable mentre pilotem a tota velocitat per sorra i pistes». Així, «he aconseguit solucionar-ho però el retard m’ha forçat a navegar totalment sola, així que estic més contenta encara perquè no he tingut dificultats importants i he arribat sense problemes a aquest preciós bivac que ens han preparat».

«Estic molt animada perquè ho vaig passar malament però en aquesta jornada ha estat tot el contrari, amb unes pistes precioses i un recorregut que he gaudit al màxim, amb una navegació molt difícil», remarcava.