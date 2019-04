Els progressistes destaquen els beneficis d’Europa en l’àmbit educatiu

El candidat a cap de Govern per Progressistes-SDP, Josep Roig, ahir es va sentir com a casa: va visitar la Universitat d’Andorra, va copsar els neguits dels docents i estudiants i va reiterar els beneficis que l’acord d’associació amb la Unió Europea aportarà en l’àmbit educatiu. Un dels guanys més importants implicarà els estudiants, que gaudiran del mateix estatus que els de qualsevol país europeu i «podran realitzar el programa Erasmus i el servei de voluntariat europeu». Respecte als joves que estudien fora del Principat, Roig aposta per fer-ne un seguiment a través d’àrees ministerials com les d’Educació i Ensenyament Superior o de la Joventut.



L’acompanyament té una finalitat molt clara: «Andorra sabrà on té el seu talent, crearà una connexió necessària i vetllarà perquè no es desconnecti del país». A la pràctica, Roig va traslladar-lo als concursos públics: «Aquest seguiment pot ajudar als joves a accedir a certes places de responsabilitat o a assessorar externament a les institucions que ho necessitin», va indicar.

Els estudiants reclamen la gratuïtat del transport públic i Roig els considera un col·lectiu «prioritari»

El progressista, que s’ha dedicat a la docència durant dècades, va posar sobre la taula les propostes educatives que, a parer seu i al del partit, «són fonamentals». Va reiterar el suport a l’emprenedoria, per així «potenciar l’esperit crític i la creativitat». En aquest sentit, va assenyalar que creu «fonamental l’assessorament i la formació» per donar «més facilitats» a aquells joves que, en finalitzar els seus estudis superiors, es vulguin dedicar al món de l’empresa. Quant a propostes concretes, Roig pretén aplicar deduccions fiscals a les empreses que contractin joves en formació o que accedeixin al primer contracte laboral.

Universitat digital

Preguntat per la creació d’un campus universitari a Sant Julià –com proposen altres partits polítics–, el cap de llista va manifestar que «seria una qüestió interessant». No obstant això, no només és necessari que la UdA creixi físicament, sinó «virtualment», va indicar, ja que la formació «ara està en línia». Crear estudis a distància «és una aposta de futur», va afirmar.

Transport públic gratuït

La principal preocupació dels assistents, però, va ser el transport públic. Van reclamar la seva gratuïtat «per millorar la mobilitat dels docents i estudiants». així com per apostar pel transport sosteible. Els progressistes defensen aquesta mesura en el seu programa electoral, així que, per Roig són un «col·lectiu propietari» per beneficiar-se d’aquesta proposta, ja que els joves estudiants «són uns dels sectors de la població que tenen menys recursos».