DA aposta per un acord bilateral amb Espanya sobre el subsidi d’atur

El candidat a cap de Govern de Demòcrates, Xavier Espot, va reafirmar ahir que l’acord d’associació amb Europa no comportarà per Andorra l’obligatorietat de crear un subsidi d’atur. Segons el demòcrata, «les converses bilaterals que hem mantingut amb els representants de les institucions europees van totes en el sentit que això no és necessari. Fins i tot hi ha altres països que formen part de la UE que tenen prestacions d’atur de caràcter no contributiu i per tant crec que les nostres demandes estan molt bon encarades». Malgrat assegurar que encara no s’ha entrat a negociar aquest punt en concret, Espot va explicar que feia dites afirmacions en base als «inputs derivats dels intercanvis d’informació».

El candidat considera que el pacte amb el país veí del sud solucionaria el reclam sense canviar el model



La polèmica va sorgir arran d’unes declaracions del ministre d’Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, en les quals afirmava que Andorra hauria de pagar un subsidi d’atur als espanyols que haguessin treballat durant un cert temps al Principat i que després havien retornat al seu país d’origen. Per solucionar aquesta qüestió, el candidat taronja va plantejar ahir arribar a un acord bilateral amb Espanya per tal de «no posar en entredit el nostre model de prestació per desocupació involuntària». Preguntat sobre la possibilitat que altres països amb residents al Principat també fessin la mateixa demanda, el cap de llista va indicar que «de moment la demanda la tenim amb Espanya i per tant jo crec que és una qüestió que hem de resoldre bilateralment amb ells i jo crec que afecta amb menor mesura a altres internacionals comunitaris però en tot cas tot això s’haurà de valorar i treballar».

Afectaria les cotitzacions

En la seva defensa per no canviar el model actual de prestació per desocupació, el taronja va exposar que «en un país com el nostre en què tenim una taxa d’atur gairebé residual no té sentit que establim un subsidi d’atur que el que faria és incrementar les cotitzacions que han de pagar tan empresaris com treballadors». En la mateixa línia va insistir en què «estem convençuts que en el marc de la negociació de l’acord d’associació amb la UE aquesta qüestió no s’està posant en entredit ni s’hi posarà i per tant serem capaços de mantenir aquest tipus de prestació».