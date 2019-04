El PS és partidari de canviar el sistema de quotes dels autònoms

E l candidat número cinc del PS Roger Padreny va considerar ahir, a les instal·lacions del Niu d’Andorra Telecom, que cal canviar el sistema de quotes actual pels «petits i nous autònoms» per facilitar que els emprenedors puguin cobrir les despeses en els seus inicis, «sobretot quan els seus beneficis i els seus ingressos acostumen a no ser molt alts».«Hem d’emmirallar-nos en països veïns on encara tenen unes quotes més reduïdes i progressives», va afirmar Padreny, que es va mostrar partidari de «potenciar tot aquell sector que avui en dia no té una veu dins del país perquè ens facin arribar la seva veu en relació amb les polítiques laborals».

Per dur-ho a terme, Padreny va manifestar que és «primordial» la creació d’un marc legal que faciliti aquestes iniciatives, ja que va assegurar que molts emprenedors i cooperativistes necessiten un microfinançament que no tenen perquè «molts bancs no veuen la rendibilitat d’apostar per aquests projectes». En aquest sentit, el dirigent socialdemòcrata també va apostar per un «portal de gestor únic» amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits administratiu, així com per afavorir-ne el seu seguiment.

D’altra banda, el candidat número quatre Jordi Font va criticar que la promoció turística es focalitzi en els principals eixos comercials del país en detriment de «motors econòmics com són el Pas de la Casa i Sant Julià de Lòria. Tot i estar representats per la Cambra de Comerç, Font va lamentar que els comerços de proximitat «no tinguin veu» i va advertir que molts d’ells «estan desapareixent», raó per la qual va defensar «impulsar taules de treball per donar-los la importància que tenen».