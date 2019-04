Nomen acusa Cinca d’obligar-lo a demanar el vot útil per a d’Acord

Errors succeeixen «fins i tot a les millors famílies». Així va justificar Eusebi Nomen el tuit que Andorra Sobirana va publicar dimecres en el qual demanava el vot per a la seva candidatura a la llista nacional i a Canillo i per a d’Acord a la resta de parròquies. La confusió es va produir perquè l’influencer andorrà Angel de Andrés va publicar un vídeo en el qual animava la ciutadania a acudir a les urnes i a apostar, «per evidents matemàtiques de la llei electoral», per a aquesta peculiar combinació. Andorra Sobirana va voler compartir al seu compte de Twitter el missatge de de Andrés, però «per un error humà» va quedar reflectit com a propi. Després de l’ensurt, la piulada va ser eliminada i el mateix Nomen va trucar a tots els mitjans de comunicació del país per informar de l’error i aclarir que «evidentment, només demanem el vot per a Andorra Sobirana». Però ja era massa tard i malgrat que el tuit va desaparèixer de les xarxes, va quedar per a la prosperitat com una captura de pantalla. I qui no va deixar escapar l’oportunitat de fer més sang va ser el ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, que amb una comparació del programa electoral d’Andorra Sobirana i el tuit erroni va ironitzar: «No hem trigat massa a entendre-ho tot».



Vot per a D’Acord

Nomen va lamentar que «a partir d’una bajanada s’hagi muntat un pollastre» i va acusar Cinca de fer «maquiavel·lades» i «política de claveguera», ja que també es va posar en contacte amb la resta de candidats per explicar el «malentès i demanar joc net». El tuit de Cinca demostra per a Nomen que «Xavier Espot no aporta aire nou a DA» perquè «és evident» que al partit «segueix liderant Jordi Cinca» i «manant l’opacitat i la manipulació».



Arribats a aquest punt, Andorra Sobirana va veure «més clar que mai» la necessitat de crear un «front comú» per alliberar el país d’aquesta «destructiva» manera de fer política i l’única solució que va proposar Nomen per evitar una majoria taronja al Consell General va ser demanar, efectivament, el vot per a d’Acord en les llistes territorials. «Fins avui [ahir] no teníem cap intenció de demanar el vot per a ningú que no fos Andorra Sobirana, però aquest és el resultat de la provocació que ens han fet. Això és una demostració que aquesta gent són males persones i nosaltres no en volem cap», va admetre Nomen.

Les reaccions

Les reaccions no es van fer esperar i el candidat a cap de Govern de L’A va considerar que la petició de vot d’Andorra Sobirana per a d’Acord és «coherent perquè és un partit que només té llista nacional i una territorial i que defensa el canvi». Per a Gallardo, aquestes eleccions no van de «coherència ideològica», sinó d’Andorra i de «quins esforços estan disposats a fer les forces polítiques». Així, va dir, ho han demostrat liberals i socialdemòcrates amb aquest, literal, acord, ja que al final el que compta és la voluntat d’entesa entre partits.



Preguntat per si proposarien pactes amb gent que ideològicament no tenen «gaire a veure», el cap de llista de L’A va deixar la porta oberta assegurant que la societat andorrana «no entendria un altre escenari de bloqueig amb greus conseqüències per al país i nosaltres no volem ser els instigadors ni els responsables d’un escenari com aquest». Malgrat això, Gallardo no va creure que s’estigui creant un front comú contra DA, sinó que cadascú defensa el seu projecte i que fins a la nit electoral no se sabran les possibilitats reals de combinació entre formacions. En cas que els liberals no obtinguin la majoria suficient, el seu cap de llista va qualificar d’una «responsabilitat aberrant» arribar a consensos amb els altres partits, perquè ningú «amb dos dits de front es pot negar a què hi hagi acords per fer avançar Andorra».



Pel que fa a les reaccions del PS, la seva número dos, Susanna Vela no va voler «entrar a valorar» la proposta d’Andorra Sobirana i va demanar als periodistes que contactessin directament amb el seu cap de llista per aclarir la situació. I com era d’esperar, Nomen va perdre l’oportunitat de fer-ho.