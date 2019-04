La base i les subvencions, els dos temes de discrepància

L’esport ha agafat molt protagonisme en aquesta campanya electoral i l’aprovació de la Llei de l’Esport al final de la legislatura es reflecteix en els programes electorals, ja que, els reclams que van fer en aquell moment els grups contraris a DA es manifesten en els models esportius que proposen per al Principat. En aquest sentit, en el quadre que acompanya el text es pot veure un resum de les iniciatives que, a excepció d’AS, presenten els partits. Les candidatures d’L’A, d’SDP, de DA i del PS són les que mostren un programa més ampli en aquest aspecte.

Els principals punts d’entesa són continuar en la promoció d’esdeveniments internacionals i debatre sobre ampliar el Programa Esquí-estudi a altres esports, a més de reformar instal·lacions. Per un altre costat, els temes amb més discrepàncies entre els partits són la base i les subvencions, dos punts que van ser molt criticats durant l’aprovació de la Llei de l’Esport.

D’aquesta manera, DA aposta per continuar en la línia de l’anterior legislatura i per millorar infraestructures com l’Estadi Nacional, el Poliesportiu de Govern, el Pavelló Joan Alay i obrir vies de col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella per la reforma del Comunal. A més, volen estudiar la construcció d’una instal·lació multifuncional Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, «necessària per al tennis i la gimnàstica rítmica». Tot i això, el més important per a Demòcrates és aplicar la Llei de l’Esport.

D’altra banda, també volen fomentar la participació dels esportistes d’elit residents a Andorra en la vida social i esportiva del país i incentivar i col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius internacionals i de prestigi i es comprometen a analitzar-la possibilitat de col·laborar en l’organització de la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus 2030. Compartit amb la resta de partits, els taronges contemplen estudiar la implementació del model esquí-estudi a altres esports.

Per la seva banda, L’A vol una reforma del CTO, reconvertir l’EFPEM en l’Escola Andorrana de l’Esport i fer que del Programa Esquí-estudi se’n puguin beneficar altres esports. També proposen revisar el sistema de la gestió de les beques i fer una aposta clara per la base. En aquesta línia, els esdeveniments internacionals d’alt nivell també es converteixen en crucials i volen consolidar Andorra com a seu d’aquestes. Com a interessant curiositat, aposten obertament pels esports electrònics.

Els més crítics

PS i SDP són els més crítics amb la Llei de l’Esport i els primers volen un reforç de l’esport de base a la norma legal així com criteris expansius en les subvencions. A més, aposten per donar un 15% més de subvencions en modalitats no alpines i per la coordinació i suport en els calendaris de competició.

SDP, per la seva part, vol facilitar l’accés a la pràctica esportiva a les famílies que pels seus ingressos no s’ho puguin permetre així com implementar un pla de deduccions fiscals per aquelles empreses que patrocinin equips o esdeveniments esportius i donar suport a l’esport de base ampliant els recursos econòmics. També remarquen la importància d’acollir grans esdeveniments esportius i es comprometen a eliminar la Fundació de l’Esport, entitat molt criticada per l’oposició.

Així mateix, terceravia vol fomentar també la base però presenta una política continuista amb la feina que s’ha fet en aquest camp i aposta per esdeveniments esportius internacionals com la candidatura olímpica i el Tour i la Vuelta.

Finalment, AS no contempla mesures esportives mentre que UPA vol subvencions esportives segons els resultats obtinguts a més d’un pla de beques a llarg termini i d’ampliar i facilitar la conciliació dels estudis amb l’esport d’alt rendiment.