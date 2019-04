El MoraBanc pot sumar fins a quatre baixes contra el València

El MoraBanc rep a un fort rival al Poliesportiu avui a les 20.45 hores. El València arriba pensant en la final de l’Eurocup i voldrà donar una lliçó al conjunt tricolor. Mentrestant, els andorrans pensen en anar partit a partit però tenint clar que es vol acabar la temporada en la millor posició possible dins dels play-off de la Lliga Endesa.

La situació dels del Principat, ja sense competició europea, ha millorat molt a lliga domèstica i repetir la sisena posició de l’any passat depèn d’ells mateixos i, per tant, tot passa per una victòria avui contra els taronges de Jaume Ponsarnau, que arriben amb la baixa de Rafa Martínez, que pateix lumbàlgia. Els andorrans, per la seva part, tenen un munt de baixes a les files i a Ibon Nabarro li poden faltar fins a quatre jugadors. A les baixes d’Oliver Stevic i de David Walker se sumen les de Moussa Diagne, que ahir va rebre l’alta mèdica i que ja va entrenar, i la de Landing Sanè, que va patir problemes gàstrics dimecres i, si acaba jugant, no ho farà al 100%. Per tant, Hugo Bartolomé, Sani Campara i Berkis Armands han estat entrenant amb l’equip per poder suplir les baixes tricolor si fos necessari.

En aquest context, el senegalès ja es troba bé, ja que totes les proves realitzades a l’hospital de Sant Pau de Barcelona han descartat qualsevol molèsties i tots els marejos i les pèrdues d’equilibri es van produir per una síncope vaso vagal. Tot i això, a causa de tots els precedents en l’esport d’elit, en casos com aquest, cal realitzar un seguit de proves exhaustives per evitar un mal major. La seva reincorporació serà progressivament però sense haver entrenat de fa una setmana, que avui jugui és molt improbable encara que el jugador volia reincorporar-se com més aviat millor i tornar a competir.

En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro, va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al partit contra el València que «hem estat preocupats per aquest tema» i «ha estat una setmana complicada sense ell, encara que hem treballat bé i hem solucionat problemes». «Diagne té l’alta mèdica però difícilment podem saber si estarà o no, és qüestió d’hores», reiterava i afegia que «fins a on jo sé, si se li dona l’alta, no ha de tenir cap problema, però no sé què passarà perquè no sóc metge». «Com menys jugadors, millor juguem», bromejava i remarcava que «el partit contra l’Herbalife Gran Canària que va fer el València va ser un toc d’atenció». «Volen arribar amb bones sensacions a la final i voldran corregir els errors aquí de cara a la final i, per tant, és un equip que per plantilla i joc podria ser d’Eurolliga», assegurava i afegia que «és un estil de joc que no se’ns dona massa bé». «Ens conviden a ser agressius i hem de mirar de jugar al darrere, tenen un gran nivell atlètic en totes les posicions i és difícil defensar», aclaria.

Per la seva part, John Shurna va explicar que «hem estat molt pendents de Diagne perquè el primer és la salut de les persones amb les que treballem». «Hem d’estar concentrats per competir i per defensar casa nostra», indicava i destacava que «esperem un rival que és un gran equip, ja que només cal veure la llista de jugadors que tenen». «És una gran prova per a nosaltres, per seguir defensant la nostra pista encara que segur que serà un matx molt dur», afegia.

Així mateix, pel que fa a la seva situació personal va comentar que «sempre hi ha alts i baixos en una temporada» i que «l’important és ser consistent per ajudar a l’equip i és el que vull seguir fent». «Sempre és especial jugar contra el València», sentenciava.