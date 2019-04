Fase groga per nevades a partir d’aquest vespre

El Servei de Meteorologia del Govern d’Andorra activarà la fase groga per nevades aquest vespre, ja que es preveuen precipitacions contínues i generals en forma de neu durant la nit de divendres a dissabte. A més, les precipitacions d’aquests darrers dies han afavorit el refredament nocturn i faran que les nevades siguin més efectives.

Així doncs, es preveu que avui al matí faci un temps assolellat però a les 12 hores hi haurà una concentració de núvols que deixaran ruixats a tot el Principat i neu a partir dels 1.600 metres. De cara a la nit, augmentaran les precipitacions, que afectaran el conjunt del país, i baixarà la cota de neu, que arribarà als 900 metres dissabte, coincidint amb el final de l’episodi.

Així mateix, creuen que el gruix de neu acumulat després d’aquesta nit serà d’entre 15 i 20 centímetres a cotes superiors als 2.200 metres mentre que cap als 1.500 metres es preveuen uns 10 centímetres.

Malgrat que s’esperin precipitacions tant dissabte com diumenge, van constatar que l’alerta no s’hauria d’activar en cap altre moment del cap de setmana perquè s’esperen nevades primavera, és a dir, més intermitents i, per tant, l’acumulació de neu serà menor. Aquest és el cas de les precipitacions que hi va haver dimarts i dimecres.

D’altra banda, des del Servei de Meteorologia van informar que les nevades d’aquests últims dies han anat acompanyades de fortes ratxes de vent i que, per tant, hi ha hagut neu ventada que ha generat acumulacions de neu al vessant nord. És per això que des del Servei de Meteorologia van recomanar que es vagi amb compte per les plaques de neu de sobrecàrrega, ja que, malgrat que el risc d’allaus estigui en el nivell dos, «s’ha d’interpretar els perills de la muntanya, controlar els indicis d’allau i anar amb compte de no apropar-se a les zones on hi hagi acumulació de neu».

Altrament, van fer un repàs dels gruixos acumulats després de les precipitacions d’aquesta setmana i van exposar que a Arinsal és on més havia nevat, amb 16 centímetres de neu nova; seguit de Grau Roig que n’acumula 15 i d’Arcalís i el Pas de la Casa que empaten amb 11 centímetres de neu. També van constatar que a cotes superiors als 2.500 metres les acumulacions han superat els 20 centímetres, com és el cas de la Collada de Montmalús.

Quant a les pluges, van exposar que van activar l’avís per tempestes dimarts a la tarda perquè hi havia una gran activitat elèctrica i van apuntar que la zona on més havia plogut va ser el Roc de Sant Pere, on hi ha el Col·legi Sant Ermengol, on van caure 10 litres per metre quadrat, 3,2 dels quals van ser en 30 minuts. Així mateix, van constatar una baixada de les temperatures generalitzada.