L’ocupació hotelera del mes de març disminueix prop d’un 10%

Les dades d’ocupació hotelera durant el mes de març a Andorra van baixar un 9,94% respecte al mateix període de l’any anterior, tal com va informar la Unió Hotelera d’Andorra a través d’un comunicat. El seu president Carles Ramos va atribuir «la davallada» a que la Setmana Santa del 2018 va caure al mes de març, mentre que enguany ho farà a la tercera setmana d’abril. I és que l’ocupació mitjana d’aquest mes de març ha estat del 63,79% enfront del 70,83% de fa un any.

Així doncs, la població que va registrar major ocupació va ser el Pas de la Casa amb un 77,95% (+1,94%). Quant a les parròquies, la més visitada va ser Escaldes-Engordany amb un 68,48% (-8,52%), seguida de Canillo amb un 66,47% (-13,97%), Andorra la Vella amb un 65,48% (-8,36%), Encamp amb un 65,06% (-3,31%), Ordino amb un 60,52% (-6,79%), La Massana amb un 58,18% (-11,16%) i Sant Julià de Lòria amb un 35% (-18,33%) va ser la parròquia amb menys ocupació.

Ramos: «La climatologia tampoc ens ha ajudat amb l’onada de calor que va haver-hi a principis del mes de març»

«La climatologia tampoc ens ha ajudat amb l’onada de calor a principis de març» va reconèixer Ramos, que va admetre que les dades encara podien haver estat pitjors si no fos per la celebració d’una Copa del Món d’esquí que «va ajudar una mica a aturar el cop». De fet, la competició va atreure a «turistes de moltes nacionalitats» durant la segona setmana de març, especialment a Soldeu, Canillo i Encamp. En relació amb els visitants estrangers, el president de la UHA va remarcar «la tendència negativa del mercat rus, que segons Ramos ha disminuït al voltant d’un 30% durant el primer trimestre de l’any. Pel que respecta als turistes de nacionalitats franceses i espanyoles «s’ha mantingut estable».

Ramos: «De cara a l’abril esperem recuperar ocupació i preu com per tenir un 10% més d’ocupació hotelera»

Amb tot, la previsió de baixada de temperatures i el descens de la cota de neu per aquesta setmana fa ser «optimista» a Ramos, que confia en que aquells turistes que tinguin dubtes de si anar a la muntanya o a la platja per a la propera Setmana Santa acabin decantant-se per la primera opció. En aquest sentit, de cara a les expectatives del mes d’abril, Ramos va manifestar que espera «recuperar ocupació i preu com per tenir un 10% més d’augment», el que significaria prop d’un 50% d’ocupació hotelera. A més, Ramos va confirmar que de cara a aquest cap de setmana «s’està notant un augment de reserves», concentrat en divendres i dissabte. Per aquesta raó, el president de la UHA va opinar que «l’evolució és positiva» i va insistir en assenyalar que «encara no donem la temporada per acabada»

D’altra banda, de l’estadística de l’UHA també és desprén l’evolució de preus com a aspecte destacable, ja que un 61% dels participants a l’enquesta va augmentar el seu preu mitjà i, d’aquest 61%, un 26% el van augmentar menys d’un 5% respecte a l’any anterior. En canvi, un 26% dels participants va abaixar el preu mitjà i un 13% el va mantenir.

Mesures de conciliació

Dimecres passat Ramos va exposar en un homenatge a les dones del sector que la conciliació laboral i familiar «s’hauria de tractar». En aquest sentit, va comentar que «hem de tenir en compte que al nostre sector hi ha moltes dones que tenen situacions complicades, fills a càrrec seu i moltes d’elles han de tirar endavant casa seva soles». «Crec que aquestes situacions s’haurien de considerar molt seriosament», va afegir. Tot i això, Ramos va considerar que a hores d’ara «ho estem valorant, aquesta és la nostra posició, però creiem que és un tema que s’ha de treballar». Segons va exposar el president de l’entitat, malgrat que no tinguin dades concretes, el percentatge d’homes i dones que treballen en hotels està igualat. H