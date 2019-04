El sisme de l’Alt Urgell va deixar rèpliques a Andorra

Per trobar un terratrèmol d’una magnitud, d’acord amb la informació proporcionada per l’ICGC, cal recular a uns anys enrere. El 2015 es va percebre una tremolor de 4,3 graus a la costa de l’Alt Empordà; el 2013 n’hi va haver tres més d’entre 4,1 i 4,3 graus entre la costa de Castelló i Tarragona.

D’altra banda, el terratrèmol d’aquest dimecres va ser detectat per totes les estacions de la Xarxa Sísmica Nacional (RSN) que hi ha a Catalunya, situades a la Jonquera (Girona), Poblet (Tarragona), Horta de Sant Joan (Terra Alta), el Miracle (Lleida) i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) va continuar demanant durant el dia d’ahir a la població andorrana que respongui a l’enquesta sísmica per tal d’elaborar un informe que permeti calcular les intensitats amb les quals s’ha notat el sisme al Principat. En aquest sentit, nombroses persones van notar la vibració principal al país i Protecció Civil d’Andorra, el Cos de Bombers, el Cos de Policia i el CENMA de l’Institut d’Estudis Andorrans, entre altres entitats van rebre nombroses trucades al respecte. Pel CENMA, aquest és un fet «que entra dins la normalitat ja que Andorra i tots els Pirineus són una zona de sismicitat moderada».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació