Licitació d’obres de millora al Parc Natural de l’Alt Pirineu

La Generalitat, mitjançant Forestal Catalana, va licitar obres de manteniment, millora i conservació a vuit espais naturals que sumen un import de 357.226 euros. Els treballs, amb un termini d’execució de 5 mesos, inclouen l’arranjament d’infraestructures, com ara la xarxa de senders i camins, la reparació d’instal·lacions, la neteja i la desbrossada de vegetació, l’eliminació d’espècies invasores i la millora de la senyalització, principalment.

L’objectiu és garantir un manteniment adequat d’aquests indrets integrats a la xarxa d’espais naturals protegits, per contribuir a la conservació del patrimoni natural arreu del territori. Al Pirineu la inversió ascendirà a 127.425 euros.

Pel que fa al Parc Natural de l’Alt Pirineu, es destinaran més de 101.000 euros al manteniment de la xarxa de senders i camins senyalitzats del parc, corresponents a dos lots diferents, un per a la comarca del Pallars Sobirà i un altre per a la comarca de l’Alt Urgell, les dues on s’integra. D’aquesta manera, s’optimitzaran els recursos i es reduiran els desplaçaments. Entre els treballs que s’hi duran a terme hi ha la desbrossada de vegetació, poda i trituració de restes vegetals, la retirada de pedres i obstacles caiguts, a més de la millora del drenatge i manteniment de la senyalització direccional i de continuïtat.

Al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici s’invertirà 26.425 euros en el manteniment de camins, ponts i passeres, amb la retirada d’obstacles dels camins, la desbrossada de vegetació dels senders, poda d’arbres i construcció de desaigües i esgraons, entre altres.

També està prevista la millora de la senyalització, amb la neteja i reparació de possibles desperfectes, així com accions d’eliminació de brossa i deixalles en camins i manteniment de l’enllumenat. La licitació també preveu destinar un fons al Parc Natural dels Ports, al Paratge Natural de l’Albera, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i al Parc Natural del Cap de Creus.