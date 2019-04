Llobera millora de forma excel·lent

La pilot Margot Llobera va realitzar ahir una increïble actuació en la segona part de l’etapa marató del Merzouga Rally. Després d’una nit al desert patint una espectacular tempesta de sorra al bivac que van compartir tots els pilots, ahir tocava acabar el complicat treball de l’etapa marató amb més de 200 quilòmetres d’especial.

Va ser un dia realment complicat per a Llobera que una vegada més va saber refer-se de les adversitats que es va trobar, arribant a la meta a falta d’una etapa per acabar aquest ral·li.

«Hem superat l’etapa marató i estic molt contenta, la veritat és que eren dos dies molt difícils i he pogut amb ells sense moltes dificultats», comentava i destacava que «he sortit tranquil·la i he rodat sola gairebé tota l’especial, m’ha agradat perquè el recorregut tenia moltíssimes dunes i he anat molt còmoda i amb molta confiança, ha estat tot un màster en sorra». «És impressionant el gas que cal donar per pujar, però també per baixar: sempre a fons per no quedar clavat a la baixada, és molt divertit», destacava. «Fins ara tot ha anat perfecte», concloïa.