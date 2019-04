Tot a punt per acollir la Triblanc - la Massana

El diumenge 7 d’abril se celebrarà la cinquena edició de l’Andorra Triblanc, el triatló de muntanya que consta de prop de set quilòmetres de running, 12 de bicicleta i d’uns 680 metres de desnivell d’ esquí de muntanya.

Pel que fa a running, la prova consta d’uns 200 metres de desnivell i la sortida es realitzarà a la Plaça de les Fontetes on després es realitzarà el canvi a bicicleta en direcció a la zona de la Caubella de Pal amb un total de 700 metres de desnivell. Finalment, l’últim intercanvi serà pels esquís i on els participants hauran de pujar fins al Pic de Cubil i baixar fins a la Caubella on finalment hi haurà l’entrega de premis.

La cursa organitzada pel Club Triatló Serradells i patrocinada per Vallnord-Pal Arinsal i el Comú de la Massana, té fins al moment més de 60 inscrits i amb previsió de poder superar els 90 participants. Es tracta d’una cursa única a Andorra, ja que el triatló tradicional té com a modalitat la natació en lloc de l’esquí de muntanya i aquest canvi dóna més facilitats a molts esportistes del país aficionats a aquest esport.

Òscar Corbanal, president del Club Triatló Serradells, va explicar ahir que «hi ha molta gent que vol provar el triatló i de vegades els fa por la part de natació». «Es poden fer tres esports en una sola competició», comentava.