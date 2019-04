Ferit un lladre en un accident de trànsit per conduir ebri

Un home de nacionalitat francesa i de 37 anys va resultar ferit ahir en un aparatós accident de trànsit després de sostreure tabac en un establiment a la Massana i sortir fugint. El lladre va estavellar el vehicle que conduïa contra la barana de l’avinguda Sant Antoni, davant del número 76, i part del cotxe va quedar penjant al buit. La Policia va detenir el perjudicat, però no pel robatori, ja que el valor del gènere no superava els 600 euros, sinó per conduir begut: va donar 2,14 grams d’alcohol per litre de sang. En el vehicle, un Citroen ZX amb matrícula francesa, hi viatjava un altre home, que també va robar en l’establiment i va resultar il·lès. Va ser acusat d’una contravenció penal de furt de mercaderies i va ser expulsat del país.



La Policia va explicar que els dos individus van realitzar «un petit furt» de tabac en un comerç de La Massana i els treballadors van aviar «ràpidament» al servei de l’ordre, que va acudir al lloc dels fets després de rebre l’avís a les 16.20 hores. Van activar una cerca dels dos lladres, als quals van localitzar quan ja havien patit l’accident. En aquell moment, van comprovar que el vehicle coincidia amb el que estaven buscant.

Estat de salut del detingut

Els Bombers van traslladar el conductor ferit a l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell. Van precisar que estava «conscient» i que el seu estat no revestia de gravetat. El centre mèdic, però, no va voler donar informació de l’estat de salut de l’home.



L’accident va passar en hora punta i, per tant, va provocar retencions de trànsit a l’entrada sud de la Massana. Durant quasi una hora la circulació va ser densa.