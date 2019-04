Espot tanca la campanya convençut de revalidar la majoria

«Conforme ha anat avançant la campanya els inputs han estat més favorables». Així d’optimista es va mostrar ahir a la nit el candidat a cap de Govern de Demòcrates en el darrer míting electoral que va tenir lloc a Sant Julià de Lòria. Unes 200 persones van acompanyar al cap de llista a l’Auditori Claror, en una de les parròquies on els taronges tenen més difícil la victòria. Segons Espot, «el porta a porta ha funcionat molt bé, les trobades amb els col·lectius i les associacions representatives de la nostra ciutadania han anat bé», per la qual cosa va afirmar que «la candidatura agrada». «Les persones ens traslladen que és una candidatura de persones preparades, solvents i treballadores, i per tant preparades per afrontar els reptes que té el nostre país», va afegir.



El demòcrata també va aprofitar per fer un balanç de la campanya, tot destacant que la proposta d’acompanyament per a les dones que volen avortar, així com els models d’Estat defensats per PS i DA han estat els temes centrals. «S’ha parlat del servei d’atenció d’integral a la dona per desacreditar-ho, però al final no hi ha ningú que hagi estat capaç de posar una proposta alternativa damunt la taula que permeti mantenir el coprincipat i a l’hora avançar en el reconeixement dels drets de les dones», va etzibar Espot.

A més, va agregar, «s’ha parlat de la divergència important que hi ha a nivell del model fiscal». «Hi ha del PS que és el que vol apujar als impostos perjudicant als petits comerciants i als petits empresaris i professionals del nostre país amb el suport del partit liberal i amb el suport del senyor Nomen», afirmava tot afegint que «després hi ha el model que nosaltres defensem que és el de creure que podem progressar en el creixement del nostre estat del benestar, amb una política pressupostària i financera equilibrada i a l’hora mantenir la pressió fiscal que tenim ara, que és absolutament necessària si volem mantenir la competitivitat del nostre país».

Finalment, el candidat va celebrar que a grans trets hi hagi hagut una campanya neta. En aquest sentit, va indicar que «nosaltres no hem fet mai cap tipus d’al·lusió personal, hem estat molt curosos en les intervencions en els debats on a vegades et pots escalfar una mica». «He contrastat models de país, he contrastat diferències programàtiques, però en cap moment he estat incisiu o crític, o encara menys mancant el respecte a qualsevol dels candidats o a qualsevol dels projectes», va remarcar.



En general, va destacar el bon clima entre les formacions i es va mostrar esperançat perquè seguís així fins el dia de les eleccions ja que «això és el que volen els ciutadans». «Els nostres ciutadans no senten còmodes entre les injúries, les difamacions, les calúmnies, sinó que el que volen són propostes programàtiques, visions de futur, contrastar opinions, ideologies i projectes», va afirmar tot defensant que «això és la nostra obligació com a responsables polítics i els altres terrenys els hem de reservar per aquelles persones que no tinguin vocació de servei públic ni de servir als ciutadans d’aquest país».