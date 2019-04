L’A planteja ajudes fiscals per als arrendadors que acceptin animals

El cap de la llista nacional d’L’A, Jordi Gallardo, va explicar ahir la seva intenció que els propietaris d’habitatges que acceptin llogaters amb animals de companyia rebin una ajuda fiscal amb l’objectiu de facilitar l’accés al lloguer de «gairebé el 40% de la població andorrana quer viu amb una mascota», va explicar Gallardo durant una visita a la gatera i la gossera, ahir al matí.

L’A planteja «incentivar» els arrendadors perquè «sigui factible» llogar les propietats a «persones o famílies» amb animals, no només «per les molèsties que puguin ocasionar, que això és un tema d’educació», sinó «per la por a possibles desperfectes». Així, aquesta bonificació fiscal podria servir per cobrir les possibles destrosses de la casa ocasionades per un animal.

Per concretar



Preguntat per quin dels impostos es veuria bonificat amb aquesta mesura, Gallardo va respondre: «Hauríem de parlar si seria l’impost de la propietat o algun altre».

La mesura va néixer després de «parlar amb algunes associacions que estan preocupats per aquesta dificultat i ens van traslladar propostes concretes», va explicar Gallardo tot indicant que, per a les persones amb animals de companyia, el problema generalitzat d’accés al lloguer s’agreuja encara més.



El candidat a cap de Govern també va aprofitar l’ocasió per explicar que «tiraran endavant al registre de propietaris d’animals de companyia» que ajudarà a millorar el civisme i vetllar per les mascotes en cas de pèrdua.

Tancament de campanya

Al vespre, els liberals es van traslladar fins a Encamp per celebrar l’acte de tancament de campanya a la parròquia on es va gestar el pacte territorial entre PS i L’A a causa de la bona entesa de les formacions en l’oposició comunal. La sala va lluir més plena que en altres reunions de poble, amb una vuitantena d’assistents entregats i energètics, disposats a aplaudir a l’acabament de cada frase.

Gallardo i el número dos de la candidatura nacional, Ferran Costa, van nodrir-se d’aquesta energia per crear una escena de contesa electoral més vibrant que en altres ocasions i amb atacs més afilats cap a DA, com per exemple Gallardo començant una llista de projectes inacabats pel Govern i el públic continuant-la a viva veu, al més pur estil concert de rock star. Costa, de la seva banda va deixar clar que «varetes màgiques no existeixen, però des de la sensatesa es poden fer moltes coses», en contraposició als programes, va dir, «que en quatre anys volen fer un aeroport, un heliport i gairebé també una agència espacial».



Tant Gallardo com Costa van considerar que la campanya havia anat «de menys a més» per a L’A i es van sentir satisfets davant la «percepció d’haver ampliat la base del projecte». «Noto el canvi a prop», va aventurar-se a dir Gallardo.



Durant l’acte es van reproduir vídeos de suport a L’A de l’exprimer ministre d’Estònia i de la presidenta de la Liberal Internacional.