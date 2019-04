Vet aquí un gat, un gos i un conte encara no fos

Vet aquí uns quants gats (fins a 40), vet aquí uns quants gossos (mig centenar) i un conte que encara no s’ha fos però que per a la salut mental i física de tots es fondrà diumenge al vespre. O potser, no. Bé, la qüestió és que gats i gossos ahir van irrompre en la campanya i els L’A es van erigir com els seus portaveus per imposició, perquè el dret a sufragi universal caní i felí encara no aplica a Andorra.



Els números u i dos de la formació, Jordi Gallardo i Ferran Costa, respectivament, van visitar ahir la gatera i la gossera nacional, situada ben a prop de la frontera del riu Runer. Els primers veïns d’aquest indret que van rebre aquest particular porta a porta van ser els gats. En veure arribar candidats i periodistes, es van abocar sobre el tancat refregant-se amb la cua alçada i reclamant l’atenció. Suport incondicional als candidats. «Esteu faltats d’amor», els deia Costa amb certa pena. «Si me l’emporto les meves filles estaran encantades, tindré una de problemes quan vegin aquestes fotos...», augurava Gallardo.



Entre els gossos, algun devia ser més partidari d’una altra formació perquè ensenyava les dents fins a les genives de manera no gaire amical però Costa i Gallardo somreien igual.



«He trobat la gossera i la gatera en bon estat, calen millores, com una teulada perquè puguin estar fora i no es mullin si plou i vetllarem perquè s’acabi fent», va apuntar Gallardo.

Malauradament, els periodistes vam tenir alguna dificultat de traducció a l’hora de prendre les declaracions als veïns de la comunitat però qui sí que va parlar va ser un dels responsables de la gossera: «Som només dos treballadors i estem de guàrdia fins a mitjanit tots els dies de l’any al telèfon. Necessitem més persones», va demanar.