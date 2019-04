El PS revisarà els protocols de violència de gènere

En el tram final de la campanya electoral la candidata número dos del PS Susanna Vela va centrar el seu missatge en propostes relacionades amb la igualtat de gènere. Una de les qüestions que Vela va considerar més importants és la necessitat de reforçar tots els recursos que es destinen a combatre la violència de gènere per «complir amb el conveni d’Estambul». En aquest sentit, la candidata socialdemòcrata va defensar que darrere del telèfon per atendre a les víctimes hi ha d’haver «persones especialitzades en maltractament i disponibles les 24 hores dels set dies de la setmana». Per això, Vela va incidir en «revisar els protocols per dotar-los de majors nivells de materials humans».



D’altra banda, el PS va anunciar ahir que establiram quotes per «garantir la representativitat de les dones en llocs de responsabilitat», tant en places públiques com en les empreses privades. Així mateix, la proposta socialdemòcrata passa per dissenyar «plans d’igualtat» que tractin aspectes com la conciliació personal amb la vida laboral o l’assetjament sexual a les empreses. «La feina de l’Administració és aportar tots aquests recursos perquè, segons els càlculs que plantejàvem, al 2021 hi hagués una repartició de càrrecs de responsabilitat d’un 45%» va assegurar Vela.



Finalment, Vela va anunciar l’establiment del matrimoni civil com a eina d’unió de parella «independentment de la nacionalitat, la creença o la orientació sexual». De la mateixa manera, el PS va apostar per una cerimònia civil de comiat perquè «es pugui acomiadar a les persones difuntes en cementiris interconfessionals, no com els d’ara que només són eclesiàstics». H