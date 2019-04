Espot critica els «pactes estranys per repetir cadires»

Els candidats de Demòcrates van reunir-se ahir a la plaça del Consell General per tancar els tretze dies de campanya electoral. L’objectiu de la posada en escena era «evidenciar que en el nostre projecte totes les persones compten i evidentment tots els candidats i candidates compten». Així ho va afirmar el cap de llista dels demòcrates, Xavier Espot, que no va perdre l’ocasió per afirmar que «som un equip cohesionat i coherent que no ha hagut de fer pactes estranys per repartir-se cadires». «Nosaltres som la garantia de la coherència, de l’equilibri, del progrés i de la modernitat tot conservant la identitat», va remarcar.

Content de la campanya

La jornada prèvia al dia de reflexió també va servir per fer un balanç de la campanya. Per al cap de llista, el resultat final és positiu. «Estic content de la campanya, pensava que seria molt més dura, d’anar al contraatac i no ho ha estat», va considerar. Un fet que el satisfà i que, en el seu parer «ens honora a nosaltres i a la resta de formacions polítiques». «Tots plegats, llevat de petites excepcions, hem sabut estar a l’alçada del que esperen els ciutadans que el que volen és propostes de futur, que siguem coherents i que siguem constructius i positius», va afirmar.



Amb tot, i com no podria ser d’una altra manera, Espot es va mostrar convençut de ser la millor opció. «Ho dic amb humilitat, fermesa i convicció, que del resultat d’aquest múltiples debats i de les diferents compareixences i actes que s’han produït ha quedat sobradament demostrat que els millors candidats per afrontar els reptes importants i seriosos que té el nostre país són els de demòcrates i independents», va sentenciar. Tampoc va desaprofitar l’ocasió per fer una petita autocrítica: «És cert que en el passat hi hagut desencerts, és cert que governar el país durant vuit anys en moments difícils ha obligat a prendre decisions que a vegades no han estat compreses per una part de la nostra població, però estic convençut que els ciutadans són persones intel·ligents, que tenen alçada de mires i veuran que encarnem una renovació i un nou projecte que sap aprendre dels errors del passat i mirar cap endavant».