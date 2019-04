El Dakar marxa a Aràbia Saudita durant cinc anys

Els organitzadors del Ral·li Dakar, Amaury Sport Organisation, deixen Sud-amèrica i marxen a Aràbia Saudita durant cinc anys. En aquest sentit s’opta per una nova localització després de tots els problemes de la passada edició en la qual només es va poder córrer al Perú, en una edició curta que va deixar un sabor de boca dolent. L’any 2008 es va prendre la decisió de traslladar-lo allà per amenaces terroristes.

La revista britànica Autosport va avançar aquesta informació i, per tant, el debut de l’andorrana Margot Llobera es farà en aquests paisatges. Així, també serà la 30a edició de Jordi Ginesta.

Llobera acaba tercera al podi femení de Merzouga

Margot Llobera va finalitzar ahir un exigent Merzouga Ral·li i ja té el vistiplau de l’organització per inscriure’s al Dakar 2020. Han estat sis dies de competició molt intensos que han posat a prova a aquesta jove promesa del ral·li raid internacional que, després d’una carrera neta gairebé sense incidents, va travessar ahir la línia de meta amb la il·lusió del rookie i amb la satisfacció d’haver realitzat un treball excepcional. La cinquena i última etapa va ser molt emocionant, amb una sortida simultània de totes les motos juntes i un recorregut gairebé de motocròs recorrent un total de 50 quilòmetres sobre les dunes. Va ser un final de festa espectacular que deixa un bon sabor de boca a tots els participants.

«Estic molt contenta d’haver acabat, m’he posat a plorar d’alegria en travessar la línia de meta», comentava i afegia que «és un moment molt especial per a mi perquè ha suposat un gran esforç ser aquí, m’emporto una grandíssima experiència, he après molt cada dia a tots els nivells, i, a més, he trobat gent meravellosa», destacava l’andorrana.