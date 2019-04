Aguareles es classifica cinquè a la Total Fight

L’snowpark del Tarter va ser ahir l’escenari d’una palpitant sessió de classificació en el Grandvalira Total Fight de freeski on es van veure moltes sorpreses que van alterar els pronòstics. L’andorrà Carles Aguareles va aconseguir una destacada cinquena posició després de completar una gran segona ronda en la qual els jutges li van donar 83,66 punts.

També va destacar la gran actuació de l’espanyol Javi Lliso. El madrileny va realitzar una gran primera ronda i es va classificar en novena posició, i avui tindrà una nova oportunitat per a continuar fent història.Cadascun dels 20 riders que es van presentar en la línia de sortida van realitzar dues rondes en el tècnic circuit d’slopestyle i les condicions meteorològiques adverses van dificultar la competició.

El rider millor classificat va ser el suís Fabian Boesch després de realitzar dues rondes molt sòlides, el campió del món FIS de Big Air 2019 va ser l’únic que va superar els 90 punts amb una ronda composta per un right 270-pretzl 270, un left underflip 450 safety grab i un switch left 270 – continues 270 en els mòduls de jibbing i un left double cork 1260 muti grab, un switch left double 900 japan grab i un right double 1260 safety grab en els kickers. Els americans Colby Stevenson i John Brown es van quedar prop del suís en les puntuacions i avui també lluitaran per la victòria.

Una altra de les notícies del dia va ser la no classificació per a la final de l’americà McRae Williams.