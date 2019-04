Amàlia Vinyes torna a la competició a Navarra

La participació de la pilot serà dins de la categoria TCR, la més competitiva del certamen amb 13 participants. En aquesta primera cita de l’any a Navarra, els vehicles TCR disputaran un total de dues curses. «És sens dubte molt especial per a mi després de gairebé un any d’obligada a aturar-me», comentava la pilot del Principat.

Per a la pilot, la volta a la competició és molt especial, ja que ho fa després d’haver estat mare. Fa uns dies, Vinyes va realitzar un test per assegurar-se que la seva adaptació al cotxe era bona després del desgast físic que suposa un embaràs, comprovant en aquestes proves que tot marxa bé.

Per El Periòdic

