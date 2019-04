Una treballadora denuncia que l’han acomiadat per demanar l’alletament

A l’empresari li surt més car pagar la liquidació que els diners corresponents a donar el pit

«Acomiadada sense causa. Simplement per haver estat mare i demanar els 40 dies –corresponents per llei– per alletament». Això és el que denuncia haver patit una treballadora d’una botiga de Sant Julià de Lòria quan la setmana passada pretenia acollir-se als dies permesos per donar el pit al seu nadó després de la baixa per maternitat. El cas ja és en mans de la Batllia que determinarà si arriba a judici. «Jo simplement defenso els meus drets com a dona i com a mare. És injust perquè no he fet res malament», va protestar la dona que es va posar en contacte amb aquest rotatiu per manifestar la seva situació.



Contracte i embaràs

Els fets es remunten a l’abril de l’any passat quan la dona va ser contractada com a dependenta d’una botiga de Sant Julià. Pocs dies després es va assabentar que estava embarassada i «per sinceritat i bona fe» li va comunicar al seu cap. «Encara no havia passat el primer mes des que m’havien contractat i sabia que si ho deia, em podien fer fora sense més explicacions, però me la vaig jugar», admet la dona.



Segons afirma, aquest li va dir que no hi havia problema i que no tenia cap intenció de rescindir-li el contracte. Durant la gestació, però, la treballadora va patir molèsties i va demanar la baixa en dies puntuals. A més, assegura, va haver de suportar comentaris despectius pel simple fet d’estar embarassada i va treballar a peu dret i carregant pes fins el dia abans d’agafar la baixa definitiva. «Així i tot, jo vaig aguantar fins al final», recorda.

L’acomiadament

Un cop va néixer la criatura, sempre segons la versió de la treballadora, va anar personalment a la botiga i el cap la va felicitar i la va convidar a agafar els 40 dies pertinents per alletament i 20 més que mancaven de vacances. Tal com explica ella, «perquè quedés per escrit, ell em va proposar que li enviés un e-mail i així ho vam acordar».



Divendres passat, dia 29 de març, se li va acabar la baixa per maternitat, però fins aquest dilluns, 1 d’abril, la ginecòloga no li va donar l’alta. El mateix dia, ella va entregar la documentació pertinent al seu cap i la sorpresa va arribar en comprovar que la CASS li havia pagat la baixa, però l’empresa no havia fet el mateix amb motiu de l’alletament. «Li vaig enviar un Whatsapp per reclamar-li els diners i em va dir que creia que això ho pagava la CASS i que millor anés a la botiga per parlar-ho», explica la dona. Quan hi va anar dijous, simplement li va dir que el millor era que marxés i «com no estava treballant, no tenia l’obligació de pagar-me els dies, només la liquidació». Segons els documents als quals ha tingut accés EL PERIÒDIC, l’alletament es tracta de 1.460 euros, mentre que la liquidació en suposen 2.389. «Li és més car acomiadar-me que pagar-me el que em deu», lamenta la dona.

La denúncia

Ahir al matí va anar a Inspecció de Treball, on li van confirmar que la liquidació era correcta però que suposava un «cas clar» de discriminació laboral. A més, segons la dona, també la van informar que la cotització que l’empresari havia fet fins ara no estava bé, tot i que no va donar més detalls al respecte. En aquests moments es troba a l’espera que se li assigni un advocat d’ofici.



La treballadora, disposada a arribar «fins a on calgui», s’ha posat en contacte amb l’Associació de Dones i Acció Feminista i la setmana que ve acudirà a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials i serà atesa pel Raonador del Ciutadà.