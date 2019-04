Més de 9 milions de reducció de l’endeutament a la Seu

Respecte a la ràtio d’endeutament, l’Ajuntament urgellenc ha passat del 120% l’any 2008 a un 55,8% aquest mes d’abril, amb una previsió de tancament a finals de 2019 d’un 47,2%. Una evolució que Batalla va qualificar positivament de «xifra històrica». De fet, l’alcalde va voler remarcar que «la gestió econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, malgrat la congelació dels impostos municipals durant aquest període, ha musculat financerament la institució de tots per poder afrontar amb bones garanties els reptes que es plantegi la ciutat en un futur».

Pel que fa al tancament de l’exercici econòmic del 2018, Fierro va destacar que «es confirma la gestió responsable de les fiances municipals que permet, un any més, reduir l’endeutament i a la vegada afrontar serveis necessaris per la ciutat». Així ho indiquen el romanent de tresoreria del 2018, que va ser de 3,8 milons d’euros, i l’estalvi net d’1,6 milions d’euros. De fet, el tinent d’alcalde d’Hisenda va especificar que «aquest resultat ens permetrà destinar recursos a inversions sostenibles durant aquest 2019 i alhora destinar diners a disminuir encara més el deute municipal».

Per El Periòdic

