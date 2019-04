L’A promet posicionar el país com un destí esportiu

L’A treballarà per posicionar el país com a destí esportiu, tant de grans esdeveniments internacionals, com l’Andorra Ultratrail Vallnord o La Vuelta, com d’esportistes que triïn Andorra per entrenar-se o fer estades. Per això, es donarà més suport a les proves esportives que s’organitzen per entitats nacionals i que capten a nombrosos esportistes que vénen de fora del país.



Així ho van anunciar els candidats nacionals, Jordi Gallardo, Ferran Costa, Cristian España i Stefi Troguet en una compareixença a l’Estadi Comunal per exposar les propostes relacionades amb l’esport del programa electoral.



D’altra banda i en relació al programa Esquí estudi, que permet que els alumnes puguin combinar la pràctica de l’esport d’alt nivell amb els estudis, Gallardo va explicar que «s’analitzaran quins són els esports que estan despuntant i on hi ha un nombre més important d’esportistes que els practiquen per poder ampliar-lo a aquestes disciplines». L’objectiu és que Andorra pugui tenir esportistes que despuntin en l’àmbit internacional en determinades especialitats.



Relacionat amb aquest darrer aspecte des de Liberals també es vol impulsar un projecte perquè les federacions esportives del país puguin planificar les beques a quatre anys vista. Una altra de les accions que es vol portar a terme és la conversió de l’EFPEM en l’Escola Andorrana de Professions Esportives i que depengui del Ministeri d’Educació.

L’esport, en campanya

El candidat a Cap de Govern d’L’A ha explicat durant la campanya com el seu passat d’esportista li ha aportat «els valors» necessaris per a encapçalar un projecte polític de país. De la mateixa manera i segons van explicar els suplents Troguet i España, va ser Gallardo qui els va anar a buscar per incorporar-se a les llistes, a la recerca dels atributs associats als esportistes.