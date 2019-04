Un camió-grua tomba un panell a l’avinguda Tarragona

Un camió-grua va topar ahir a la tarda amb un dels panells que hi ha instal·lats a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, just a l’alçada de la rotonda de Prada Casadet. L’incident va ocórrer a les 15.22 hores i va provocar que el senyal caigués després de rebre l’impacte de la grua del vehicle.

De seguida, s’hi van desplaçar diverses dotacions del Cos de Bombers, de la Policia i agents de circulació per tal de normalitzar la circulació de la zona afectada el més aviat possible. De tota manera, els efectius dels bombers ja van especificar que el succés va quedar únicament en un ensurt, per la qual cosa no es van haver de lamentar ferits ni cap vehicle malmès, a excepció del camió implicat, que va sofrir danys a la cabina.

Accident a La Massana

Just el dia abans s’havia produït un aparatós accident a la Massana. Un home francès de 37 anys, que conduïa begut, va resultar ferit després de sostreure tabac en un establiment de la localitat, sortir fugint amb el seu cotxe i estavellar-se contra la barana de l’avinguda Sant Antoni, davant del número 76, on part del vehicle va quedar penjant al buit.