Derrotats en un instant (72-73)

El MoraBanc Andorra va deixar escapar ahir la victòria després d’haver sentenciat el partit. L’equip va permetre una remuntada en el darrer quart i en els darrers instants no van poder fer res. El València finalment es va imposar per 72 a 73 i va guanyar sense gaire esforç, aprofitant els errors tricolors dels darreres deu minuts. A més, Ibon Navarro va voler comptar amb un Moussa Diagne que no estava al 100% i això, els va passar factura.

El partit va començar amb un València Bàsquet molt endollat mentre que el MoraBanc es veia superat en un primer moment però Andrew Albicy va exercir de líder i va aconseguir reenganxar l’equip al marcador, anotant uns punts essencials. En aquest sentit, Jerome Jordan sortia a la pista molt desconcentrat i Ibon Navarro optava equívocament per treure a Moussa Diagne que volia ajudar a l’equip, encara que no estava al 100%. Qui ho diria que fa tres dies estava ingressat a l’hospital. Així, també amb l’ajuda de John Shurna l’equip aconseguia empatar a l’electrònic i al final del primer quart el resultat era de 16 a 15 tot i les errades.

En el segon quart, els andorrans van sortir oferint un ritme molt alt de joc encara que el València és un gran equip i, per tant, va ser un estira-i-arronsa. Els visitants es van mostrar lleugerament superiors i van estar molt més forts en el rebot, fet que va fer que els andorrans es veiessin amb problemes, però els tricolor van saber aprofitar-se de les errades taronges i, fent circular la pilota, no van fallar. En aquest sentit, els dos equips van mostrar un nivell molt fort i quan algú es posava per davant, l’altre equip remuntava i, al final, a la mitja part, el resultat era d’empat a 37 i, per tant, amb aquest marcador, tot estava per fer amb 20 minuts al davant.

En la segona part, els de Navarro van començar imposant un ritme molt fort, marxant per davant a l’electrònic, amb un Diagne, que ben retornat, era ovacionat al Poliesportiu. Així, els rivals s’anaven apropant quan podien i el partit seguia el mateix tarannà, amb forces molt igualades i defenses molt dures. Tot i això, David Jelínek, que estava fent un partit molt irregular, era capaç d’anotar un triple que posava una diferència de més cinc punt en el marcador i després, el MoraBanc seguia creixent en tots els sentits, de manera que els jugadors anaven agafant confiança, fins i tot Jordan, que havia fet un començament fluix. Però, al final, eren capaços de trencar el rival, fent una exhibició, i al final del tercer quart el resultat era de 58 a 48, després d’haver-se centrat en arreglar els problemes que havien patit pel que fa al rebot.

Errors garrafals

En el darrer quart, s’havia de mantenir la distància però els valencians van aconseguir retallar diferències fins a empatar, gràcies a l’encert visitant i a les errades locals, de manera que quan faltaven quatre minuts per al final, amb un empat a 67, tocava remar fort per emportar-se la victòria perquè el final va ser d’infart, amb un Poliesportiu fent més soroll que mai, trencant els timpans dels taronges.

Quan faltaven 49 segons per al final del partit, al València se li acabava la possessió després d’una gran defensa andorrana i amb un 72 a 73 en el marcador, la victòria estava a prop però Jelínek no aconseguia arribar a cistella i, al darrer segon, Albicy tenia l’oportunitat amb un triple, però va fallar. S’havia volgut convertir en el protagonista però va tocar el ferro i la victòria es va esvair en un moment.