Els progressistes confien haver transmès «el missatge del canvi»

«Creiem que hem transmès el missatge que el canvi polític és necessari per endreçar el model social, econòmic i institucional del país», va afirmar ahir el número 13 a la llista nacional de Progressistes-SDP Víctor Naudi, sobre la campanya electoral duta a terme per la formació. Mentre el cap de llista, Josep Roig, preparava el debat dels candidats a cap de Govern d’RTVA,

Naudi va manifestar que els progressistes estaven «satisfets de la feina feta» i va argumentar aquesta afirmació per dos motius: «Hem realitzat un intens treball per crear un projecte de país de 10 anys i hem elegit els candidats adequats per executar-lo».

El número 14 també va ressaltar que Progressistes-SDP ha fet «una campanya neta, a diferència d’altres formacions com DA», en referència a la trobada que els demòcrates van fer ahir amb el personal del Govern a l’edifici Administratiu de l’Executiu i que tant va coure als progressistes. «Hem mantingut el nostre tarannà: hem sigut coherents», va precisar.

Crida a la participació

A més de defensar una Andorra oberta a Europa, així com un Estat del benestar «fort» i una economia «productiva», els progressistes no han obviat que els preocupa el «desencís que la societat té amb els polítics» i, per tant, la participació de diumenge. En aquest sentit, durant aquestes dues setmanes han animat a l’electorat a reduir l’abstenció. Per això, Naudi va fer una última crida: «Quedant-se a casa és difícil lluitar contra les desigualtats».