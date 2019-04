Els vots vessen a la Batllia

A l’espera que durant el dia d’avui la Batllia anunciï quantes persones han passat per la seu judicial per dipositar el vot, ja que per primera vegada ha deixat d’informar periòdicament de la participació que es registrava, els indicadors els marquen els electors que acudeixen a votar. Si durant la setmana la concurrència ha sigut moderada, centenars de persones van atapeir ahir la Seu de la Justícia per dos motius: d’una banda, i el més comú, perquè diumenge no estaran al país per acudir a les urnes. De l’altra, per no sentir-se «pressionats» pels candidats i polítics que són presents en els punts de votació.



El vot judicial està ubicat al final del passadís de les sales dels tribunals i la multitud va omplir el corredor durant gran part de la jornada. Tot i que la cua avançava a bon ritme, els votants van haver d’esperar 20 minuts per fer efectiu el vot. A mesura que s’apropava el tancament, a les 19.00 hores, la filera anava més enllà de la porta d’entrada i la formaven una vuitantena de persones. La demora, a més, superava els 30 minuts i la gent que arribava se sorprenia en veure la filera. «Ostres, quanta gent!», va exclamar un home, que va optar per tornar «a primera hora de demà [per avui]», ja que la modalitat del vot judicial està disponible fins a les 13 hores.



Els que marxaven el cap de setmana fora, en canvi, no van tenir aquesta opció. «Hem hagut d’esperar, però la cua anava ràpida», va explicar una família abans de marxar del país. «Mai aprenc: sempre ho deixo per l’últim moment i he d’esperar. Tinc amics que han vingut dies enrere i en cinc minuts han pogut dipositar el vot», va detallar un home en sortir de la Batllia.



Primeres vegades



Per a moltes persones és la primera experiència amb el dipòsit del vot. Als més joves, sobretot, els sembla «un sistema àgil» o i els dona «la seguretat que el vot està en un lloc segur», van explicar un grup de noies que van acudir juntes a la Batllia. Per als que ja porten unes quantes eleccions a les espatlles, és «una bona alternativa». Un home que «des de fa dècades» havia acudit directament a les urnes», també es va estrenar en seu judicial. «Estava fart de sentir-me observat i inclús pressionat pels polítics i el seu entorn quan acudia a votar», va manifestar.



Retencions a la zona

L’afluència de gent també es va traduir en una major aglomeració del trànsit. A l’avinguda Tarragona es van produir retencions pels vehicles que accedien a l’aparcament del Parc Central i provocaven l’efecte acordió a l’hora reduir la marxa per accedir-hi, ja que també es van produir cues per entrar. A més, diversos cotxes van parar davant de la Batllia per deixar baixar la gent que volia votar.