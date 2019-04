El terràtremol de l’Alt Urgell registra més de 30 rèpliques

El terratrèmol de 4,2 graus en l’escala de Richter que es va poder sentir aquest dimecres a l’Alt Urgell, ha registrat més de 30 rèpliques menors, segons el CENMA. Demà l’organisme andorrà tancarà l’enquesta que està realitzant amb les dades rebudes per determinar la o les intensitats amb les quals el terratrèmol principal es va poder percebre al país. L’epicentre es va localitzar al terme municipal de Ribera d’Urgellet, però el sisme es va percebre no només a tota la comarca sinó també, en menor mesura, a Andorra, i bona part dels Pirineus francesos i de Catalunya. Segons va informar aleshores l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l’Institut Geogràfic Nacional, la tremolor es va produir a les 17.29 hores, a prop de la població de la Parròquia d’Hortó i també a poca distància del nucli d’Adrall i de l’Aeroport Andorra-la Seu i es va generar a una profunditat d’uns 5.000 metres. Inicialment l’IGN el va xifrar en 4,3, si bé l’ICGC el va mesurar en una dècima menys, 4,2. El mateix dia es va informar que s’havien detectat diverses rèpliques; entre elles, una de 2,7 graus i amb epicentre a les Valls d’Aguilar, i una altra de 2,2 graus, entre els pobles de Tírvia i Alins, al Pallars Sobirà. Des de totes les principals poblacions de l’Alt Urgell, usuaris de les xarxes socials van confirmar des del primer moment que van percebre clarament el terratrèmol, que va durar molt pocs segons però va generar angoixa, especialment entre les persones que en el moment dels fets estaven en plantes altes de blocs de pisos. A Barcelona o Sabadell també el van percebre.

Per El Periòdic

