Enredats a la xarxa

Quantes vegades ha sentit la paraula Brexit en les darreres dues setmanes? Probablement, més que mai. I és que aquesta, juntament amb Europa, sembla ser la preferida d’Andorra Sobirana i del seu cap de llista, Eusebi Nomen. De fet, el primer dia de campanya la nova formació ja va deixar clares les seves pretensions amb un cartell que lluïa una bandera andorrana amb un filferro de punxes sota el lema Andorra presonera i el llistat dels partits a favor d’un acord d’associació amb la Unió Europea. Per contra, a l’altra banda del mateix cartell es llegia Andorra Sobirana amb el nom de tots els seus membres. A partir d’aquí, el missatge s’ha repetit per activa i per passiva: «No ens precipitem i esperem a veure quines vies de relació amb Brussel·les obre el Brexit».

I amb Europa com a base, Andorra Sobirana ha anat desgranant el seu programa, perquè, segons diuen, de l’acord d’associació en depén la resta: la qualitat de vida, l’economia, l’habitatge, la sanitat, el comerç... Bé, l’avortament potser no, però una campanya electoral «no és el millor moment» per decidir la pertinença de legalitzar-lo.



Però si algú no ha quedat prou convençut, o sí però a la seva parròquia Andorra Sobirana no presenta llista territorial, sàpiga que podrà votar a d’Acord. Així mateix ho ha demanat el propi Nomen. Pot semblar contradictori, però pel cap de llista té tot el sentit del món. La qüestió, al cap i a la fi, és crear un «front comú» contra DA, un partit «liderat per Jordi Cinca –no pel cap de llista oficial, Xavier Espot–», en què «mana l’opacitat i la manipulació».

DA, «mala gent»



Recapitolem: Andorra Sobirana, a més de amb Europa, ha volgut marcar la diferència amb vídeos senzills i entenedors a les xarxes socials. Però les xarxes, sovint grans al·liades, també juguen males passades. L’influencer andorrà Angel de Andrés va publicar un vídeo en el qual animava la ciutadania a acudir avui a les urnes i a votar per una peculiar combinació: Andorra Sobirana a la llista nacional i d’Acord a les territorials, excepte a Canillo –una formació igual de peculiar, tot sigui dit–. L’equip de Nomen va voler compartir al seu compte de Twitter el missatge de de Andrés, però «per un error humà» va quedar reflectit com a propi. Aleshores Cinca va decidir afegir més llenya al foc amb una comparació del programa electoral d’Andorra Sobirana i el tuit erroni ironitzant: «No hem trigat massa a entendre-ho tot».



El cert és que no sabem si Cinca és bona persona o no, però Nomen va considerar que això només ho fa la «mala gent» i va veure «més clar que mai» la necessitat de crear el «front comú» que alliberi el país d’aquesta «destructiva» manera de fer política. I per tal d’evitar una nova majoria taronja al Consell General, l’única solució és votar a d’Acord a les llistes territorials.