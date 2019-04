Els hotelers demanen més i millor promoció a Andorra Turisme

Els hotelers consideren que durant tota la temporada no hi ha hagut «sensació d’hivern». A més d’un bon temps «anormal», creuen que des d’Andorra Turisme i les administracions públiques no s’ha fet «prou» per promocionar el país i les condicions reals de les estacions d’esquí, enguany especialment favorables. La presidenta d’Autèntics Hotels (AHA), Cristina Canut, va lamentar que siguin els responsables dels establiments els que de manera individual facin la seva promoció i s’encarreguin d’animar els turistes a venir a esquiar a Andorra.



Segons va explicar Canut, diversos hotels han rebut constantment trucades al llarg de tota la temporada preguntant si hi havia neu i quin era l’estat de les pistes. «La gent de fora ha estat mal informada i ha atribuït les altes temperatures a una manca automàtica de neu», va asseverar la presidenta. «Som hotels petits que mantenim un tracte directe i personal amb el client i això ens permet rebre el missatge de primera mà. Som nosaltres mateixos qui fem la feina de promoció i ens agradaria que Andorra Turisme ens ajudés una mica més», va demanar Canut també en nom de la resta d’hotelers. A parer dels responsables, el fet que hagi nevat pocs dies –«però molt»– ha contribuït a aquest desconeixement generalitzat.



Malgrat això, tant Canut com tots els hotels gestionats per la seva cadena, esperen que les nevades d’aquests últims dies ajudin «a tancar bé una temporada estranya» i va tornar a apel·lar a l’ajuda d’Andorra Turisme per a la màxima captació de clients durant les vacances de Setmana Santa, que aquest any cau molt tard i «ja sabem que serà més fluixeta que l’anterior». En aquest sentit, la directora de la Unió Hotelera (UHA), Sarah-Jane Giménez, va alertar a finals del passat mes de març que les dates dels dies de Pasqua faran pensar «més en platja que en neu» i, previsiblement, l’ocupació total se situarà lleugerament per sota de la de l’any passat, quan es va assolir una ocupació del 70,83%.



Amb tot, i en referència a les finals de la Copa del Món, l’afluència extraordinària de visitants el març va ser evident i, tant Giménez com Canut, van coincidir a assenyalar que van repercutir de manera positiva arreu del país.

Les pistes, encantades

Però si quan neva hi ha algú evidentment satisfet, són les pistes d’esquí. Des d’Ordino Arcalís van informar que disposen d’entre 30 i 40 centímetres de neu nova, i que es podrien arribar a superar els 50 si neva durant el dia d’avui. «Nosaltres ja teníem la Setmana Santa garantida, però totes les nevades són benvingudes i aquestes ens ajuden a reforçar-la», van declarar fonts de Vallnord. Així mateix van informar que la carretera d’accés a l’estació també està en bones condicions.Encara que continuï nevant, però, Ordino Arcalís ja ha anunciat oficialment que tancarà el 28 d’abril perquè així es va acordar a principi de temporada i, per tant, així s’han plantejat els contractes del personal.



Pel que fa a Grandvalira, actualment compta amb 180 quilòmetres de pistes obertes amb el 85% dels remuntadors en marxa i la data prevista de tancament es manté en el dia 22 d’abril. Des d’aquest dimecres s’han aconseguit 34 centímetres de neu nova –19 dels quals van caure durant la nit de divendres a dissabte– i la cota de neu provisional se situa en 40 centímetres. Fonts properes al domini van afirmar que «ahir va ser un dels millors» dies de la temporada, ja que les condicions de la neu van ser de les més òptimes.



Durant la tarda d’ahir, aquest rotatiu va intentar posar-se en contacte amb Pal Arinsal per conèixer també les seves valoracions en referència a les últimes nevades, però no va obtenir resposta.