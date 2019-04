Posar el focus en el talent dels joves

Oferir als joves una plataforma on poder mostrar el seu talent. Aquest és l’objectiu amb que va néixer Talentejant, el concurs artístic que arriba a la seva sisena edició i que enguany ofereix als 21 participants l’oportunitat d’exposar les obres als aparadors de l’Avinguda Carlemany i travesseres. En aquest sentit, la guanyadora en fotografia de 20 anys, Naiara Escabias, va considerar que és una «molt bona iniciativa perquè permet que vagi més enllà d’una sala d’exposicions i t’obre molt les portes a altra gent i permet que els turistes vegin que també hi ha art aquí».

Escabias, que ja havia participat prèviament en el concurs, va apuntar que «hi ha molt poca visibilitat per l’art en general i crec que [projectes com aquest] són súper importants pels joves, que no tenim tantes oportunitats, i es vital que es faci difusió de l’art que hi ha a Andorra perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú». La jove fotògrafa és l’autora de l’obra La cara oculta de la Lluna. «El que volia transmetre el que oculta cada individu i que gràcies a l’art, pots expressar els teus sentiments o el que ets», assegurava.

Així mateix, la consellera de Joventut de la parròquia escaldenca, Laura Lavado, va expressar que estan «captivats amb aquest projecte, sobretot amb el que ens mostrem els joves, totes les seves inquietuds i tot el que senten ho plasmen amb l’art i és al·lucinant». «El missatge que volen transmetre és molt interessant. N’hi ha de molt reivindicatius, socials, que estan molt a l’ordre del dia i és molt important veure gent tan jove amb aquestes inquietuds i aquesta força», afegia. També va fer un balanç positiu de la participació d’aquesta edició i va considerar que el projecte està molt consolidat i que és un «referent» entre els joves artistes del país.

D’altra banda, Lavado va explicar que «al principi ho teníem ideat com l’exposició pura i dura, amb la presentació de les seves obres. Després hem creat un catàleg de joves creadors on fem un recull de tots els artistes, el seu recorregut i les seves obres per tal d’oferir un altre suport on tothom els pugui veure i conèixer i a banda, aquesta exposició als aparadors que els dona una altra visibilitat en un altre ambient».

El concurs, que impulsa el comú d’Escaldes-Engordany amb la col·laboració de Carisma, enguany s’ha dedicat a les arts plàstiques i visuals i les disciplines en les quals es podia participar eren: videoart, fotografia i gravat/pintura/dibuix. Així doncs, en la categoria de 12 a 17 anys, els guanyadors dels premis de 100 euros van ser: Gema Puig, Valeria Carnola i Marta Pajares, respectivament. Pel que fa als majors d’edat, que rebien un xec per valor de 300 euros, els guardonats van ser Arianne Joyce, Naiara Escabias, i Marc Huget pel mateix ordre. Totes les obres s’exposaran fins al 4 de maig al CAEE i es traslladaran als aparadors de Vivand des del 14 de març fins al 7 de juny.