Diagne agreix el suport rebut durant el seu ingrés

El pivot senegalès del MoraBanc, Moussa Diagne, va patir fa més d’una setmana mareigs i pèrdues d’equilibri a causa d’una síncope vaso vagal, però tot i això, Ibon Navarro va voler comptar amb els seus serveis pel partit de divendres, un fet que el mateix entrenador va reconèixer després que havia estat un error a causa de la inquietud generada pel jugador durant el matx.

En aquest sentit, Diagne va explicar que «em trobo millor» i que «tenia ganes de tornar a intentar a ajudar l’equip, vaig tenir unes sensacions que són normals després d’una setmana sense jugar». «A poc a poc, em vaig anar trobant bé», reiterava.

Així, va assegurar que en el partit «no vam estar malament» però que «s’ha de seguir treballant». «Amb els contactes vaig tenir marejos, però cal continuar perquè tot vagi bé», destacava i afegia que «m’agradaria agrair el suport rebut per totes les persones que estaven allà, en una situació difícil». «Gràcies a tots», concloïa.

El Reial Betis Energia Plus, a l’ACB

El MoraBanc Andorra jugarà la temporada vinent contra el Reial Betis Energia Plus, equip que s’ha assegurat el seu ascens a la Lliga Endesa a falta de quatre jornades per al final de LEB Or una temporada després de perdre la categoria. Ho va fer amb una victòria contundent contra el ZTE Reial Canoe per 66 a 86. Els de Curro Segura firmen així una gran temporada en la qual tan sols han perdut quatre partits.