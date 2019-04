Martin i Casabella, top 30 de Madonna di Campiglio

Gerber Martin, amb un temps d’1.40,39, va ser el millor andorrà a la Copa del Món d’esquí de muntanya que s’està disputant a Madonna di Campiglio on va ser 35è, a un 13,36% del guanyador, l’italià Matteo Eydallin que va marcar 1.28,47. Segon i tercer van ser els també italians Michele Boscacci i Davide Magnin, que van aconseguir un crono d’1.29,13 i d’1.29,19 respectivament. Així mateix, amb un temps d’1.42,56, Sergi Casabella va ser el segon millor andorrà, aconseguint la 30a posició, a un 15,93% del vencedor. A més, David Albós va ser 33è, David Pérez, 35è i Carles Serra, 36è.

En aquest sentit, Martin es va mostrar «content» després «d’haver aconseguit els percentatges demanats per la federació». «Han anat súper ràpid però estic satisfet per la posició, amb una línia molt regular tota la temporada», destacava i recordava que «en aquesta cursa hi ha hagut tres punts claus: l’estat físic i mental i la tècnica en baixada». «L’estat de la neu i el temps no ens han ajudat», concloïa.