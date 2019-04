Pugi al bus de campanya del PS, que recuperarà el trajecte de les darreres dues setmanes. Sembla que hi ha força gent entre polítics, assessors de comunicació i periodistes, però no es preocupi, hi ha prou espai perquè això és una Andorra per a tothom. El primer que farà serà veure com agafen la brotxa i escampen la cola als espais electorals reservats de la plaça Príncep Benlloch, ja que allà enganxaran el primer cartell perquè la ciutadania conegui els 14 candidats que integren la llista. Potser hi ha cares que li sonen si té un comerç a Vivand, ja que alguns d’aquests van anticipar-se a la campanya per repartir fulletons sobre la pujada del salari mínim a 1.200 euros.

«És que aquí darrere hi ha hagut molta feina aquests últims quatre anys» diu el cap de comunicació del PS Gabriel Pérez. De moment, l’enquesta del CRES els hi dona la raó perquè amb un 5,4%, són el partit que creix més en intenció de vot i simpatia respecte a les eleccions del 2015.

Pel megàfon avisaran que la primera parada és a la sala del Prat del Roure, on tindrà lloc l’acte inaugural de campanya. Tot i que estigui a Escaldes-Engordany, siguin prop de les 23.00 de la nit i la llum vagi progressivament enrogint no vulgui pensar malament amb altres paral·lelismes, simplement ha petat un dels focus de l’escenari. Amb tot, l’ambientació serà una bona oportunitat per tractar temes salut reproductiva i anunciar un quart supòsit per despenalitzar l’avortament.

Immediatament que acabi l’acte li recomano que vagi a dormir, ja que tot i que el PS porti al seu programa mesures de conciliació laboral l’endemà convocarà a les 10.00 del matí al centre penitenciari de la Comella. No s’espanti, tant sols és una visita a la presó. El que potser sí sent, tot i no entrar a cap cel·la, és la sensació d’estar engarjolat mentre espera a una sala adjacent a que acabi la reunió amb els interns i els funcionaris.

Tingui paciència, el PS comunica l’agenda d’actes mentre planifica la ruta i de vegades el bus troba transit per arribar a l’hora. Però no s’amoïni, que li garanteixen que el cap de llista Pere López acabarà trobant un forat per concedir-li una entrevista a la seu del partit. Això si, les fotografies a l’exterior, «que quedaran més maques». Malgrat que repeteixi que «tinc pressa», es mostrarà predisposat a posar a la càmera —i dissimuladament es posarà de puntetes— mentre no passi una pilota pel mig i es posi a jugar oblidant per un instant que «les meves filles m’estan esperant».

Després de recórrer diverses parròquies en les quals acabarà una mica confós perquè també s’hauran pujat alguns integrants liberals, li convidaran a fer transbord a un altre bus per parlar del transport públic. La idea li semblarà estranya i aviat s’adonarà que el nou vehicle no té les comoditats de l’anterior, però així podrà constatar de primera mà les deficiències del servei. «Avui paga el PS» el preu del bitllet, però si encara i així està disconforme amb l’import els socialdemòcrates l’oferiran una tarifa subvencionada per l’Estat.

Per si s’ha marejat durant el trajecte hauria de saber que, dins dels 26.500 euros de pressupost de la campanya, també està inclòs un esmorzar a l’Odei Coffee & Kitchen. Pot demanar el que vulgui mentre no faci fotos a López xuclant el seu batut taronja. No obstant, el protagonisme cromàtic se l’enduu el pastís Red Velvet, que tindrà tots els números de ser diumenge a la nit a la seu del PS si també decideixen treure el cava de la nevera.