Aguareles acaba al top 10 de la Total Fight de Grandvalira

Així mateix, Stevenson, va remarcar que «vaig donar el millor de mi, anant de menys a més des de la sessió d’entrenaments lliures, sent també segon en els entrenaments classificatoris». «L’snowpark, l’organització en general ha estat tot increïble, ens han tractat molt bé, estic segur que tornaré l’any que ve», assegurava i afegia que «s’ha fet un treball increïble en el park malgrat les condicions meteorològiques». «Tot ha estat genial», concloïa.

L’andorrà Carles Aguareles va finalitzar en 10a posició a la Total Fight de Grandvalira després de no realitzar la ronda desitjada aconseguint tan sols 67,66 punts en la seva participació a la final.

Per El Periòdic

