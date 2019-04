Andorra crida a 27.278 electors a les urnes amb més candidatures

A les 13.00h, a les 17.00h i a les 19.00h el Govern anirà informant de les dades de participació i l’escrutini està previst que comenci tant bon punt es tanquin els col·legis electorals. Un cop s’hagi finalitzat el recompte de vots, el cap de Govern en funcions Toni Martí compareixerà per a la proclamació dels resultats.

Finalment a Canillo 1.003 electors tenen dret a vot, el que significa que per primera vegada passen pel topall dels mil i pugen un total del 10,46% en comparació al 2015. Els seus ciutadans hauran de votar al comú i s’hauran de dirimir entre DA, d’Acord i Andorra Sobirana per decidir el seu futur.

1.753 és la xifra d’electors que estan convocats a Ordino per exercir el seu dret a vot, amb un augment del 10,53% dels electors en relació als darrers comicis. Els ciutadans d’aquesta parròquia tindran al seu comú paperetes de fins a quatre candidatures: DA, terceravia, d’Acord i SDP.

Encamp disposarà d’un col·legi electoral al propi comú i un altre al Pas de la Casa on els 3.928 electors podran decantar-se entre DA, terceravia, d’Acord i SDP. En comparació amb el cens electoral de fa quatre anys és la parròquia que més ha crescut amb un 16,4%. A la Massana els 3.067 electors cridats a les urnes, un 15,57% més que al 2015, podran escollir entre dues úniques opcions polítiques: Ciutadans Compromesos i d’Acord. Els massanencs s’hauran de desplaçar fins al comú per dispositar el seu vot.

Escaldes-Engordany compta amb un cens de 5.051 electors, una xifra que representa un augment del 7,42% en relació a ara fa quatre anys. Els ciutadans podran votar a les mateixes formacions que a la capital però en el seu cas efectuaran el vot a la sala Prat del Roure. Per nombre d’electors, Sant Julià de Lòria és la tercera parròquia que crida a més ciutadans a les urnes, concretament un total de 4.029, el que significa un creixement del 12,29%. Els lauredians hauran de votar a l’antiga Casa Comunal i podran decidir-se entre DA, terceravia i d’Acord.

La capital tornarà a ser la parròquia amb major nombre d’electors, un total de 8.097, i ha tingut un creixement del 9,83% en comparació a fa quatre anys. Pel que respecta a les llistes territorials, els ciutadans disposaran de fins a quatre opcions polítiques diferents (DA, terceravia, D’Acord i SDP) per votar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Per El Periòdic

