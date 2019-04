Forgas desfà l’Igualada (0-1)

L’FC Andorra de Gerard Piqué ha aconseguit avui fer un altre pas cap a la Tercera Divisió espanyola i ha superat al CF Igualada per 0 a 1 en un duel molt igualat en el qual Ernest Forgas s'ha convertit en el protagonista del matx després de ser l’autor del gol al principi del partit, l’objectiu que havien planificat els del Principat abans del començament de l’enfrontament.

En aquest sentit, ha estat un duel molt ajustat en el qual els dos conjunts han volgut tenir la possessió. D’aquesta manera, el partit ha començat amb un gran potencial ofensiu per les dues parts, sobretot pels locals que han mostrat una pressió molt forta que ha incomodat als andorrans, tot i això, els tricolor no han desaprofitat i després d’una greu errada dels locals al mig del camp, els andorrans han sortit a la contra i Forgas, únic, amb autoritat i amb molta classe, l'ha enviat al fons de la xarxa.

Després, els blaus han augmentat el ritme per seguir amb el seu pla establert i han aconseguit arribar a porteria, però sense generar perill, de manera que a la mitja part el resultat era de 0 a 1.

A la represa, el partit ha seguit el mateix tarannà, encara que els locals han sortit a dominar el partit però els andorrans han mostrat una defensa de ferro i sense fissures. Tot i això, Martí Lliró i Franco Nantez han aconseguit dues arribades amb molt de perill que quasi suposen l’empat del partit. Així, el partit ha arribat en uns darrers minuts on hi ha hagut molta tensió per les dues parts i l’àrbitre ha repartit unes quantes targetes, tot i això, no hi ha hagut cap ensurt i l’Andorra, oferint una majestuosa imatge, ha aconseguit sumar els tres punts que el situen en la quarta posició de la taula i, provisionalment, a falta de la jornada del dia d’avui, a quatre punts de la posició d’ascens directe. En aquest sentit, el Manresa, rival directe, ha empatat a 2 contra el Cambrils Unió. El cap de setmana que ve, l’Andorra rebrà l’Almacelles.