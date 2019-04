La fase regular tanca amb un duel essencial per la lluita per Europa

L’última jornada de la fase regular de la Lliga Multisegur Assegurances començarà amb un duel entre dos equips que ja saben que jugaran el play-off per la permanència. La UE Santa Coloma i l’FC Lusitans buscaran la victòria en un duel en el qual els colomencs arriben després de caure a les semifinals de la Copa Constitució pels penals.

Un dels partits més destacats d’aquesta última jornada serà el que disputaran l’Inter Club Escaldes i la UE Engordany, dos equips que encara estan vius en la lluita per Europa.

D’altra banda, la UE Sant Julià i l’FC Encamp es veuran les cares. Líder i cuer enfronten el duel amb l’obligació de sumar. Els lauredians arriben després d’haver caigut a les semifinals de la Copa Constitució i els encampadans han de sumar si no volen baixar a segona.

Finalment, hi haurà un altre interessant duel entre l’Ordino i el Vallbanc FC Santa Coloma que servirà per tancar la fase regular de la lliga. L’Ordino vol garantir-se com més aviat millor la permanència, mentre que el Vallbanc, que arribarà després de guanyar-se un lloc a la final de la copa, vol estar en plenes condicions de cara a la lluita pel títol davant del Sant Julià.