Proclames, polèmiques, youtubers i balls amb padrines

Els dies de campanya van donar per a molt. Van ser quasi dues setmanes on els candidats i les formacions polítiques van donar a conèixer les seves propostes de cara a les eleccions. Però no només això, sinó que també van utilitzar-ho per provar de desacreditar els rivals. Les xarxes socials van ser una plataforma que no van deixar escapar per fer extensius els seus missatges i arribar al màxim de la ciutadania andorrana. Els comptes i perfils de Facebook, Twitter i Instagram en aquest període van estar especialment actius.

La comunicació a través de les xarxes té dues direccions, i els partits i els polítics van poder interactuar amb els usuaris. Les crítiques no van faltar amb el pas dels dies, i tampoc les polèmiques. Com la que va iniciar-se per la no presència de Ricard Riba al debat parroquial de Canillo. Guillem Casal posava en dubte els motius pels quals el candidat no es va presentar a la televisió. Al final, va acabar rectificant i demanant disculpes. Twitter va ser una mina per trobar-hi enfrontaments dialèctics, sobretot quan es produïen els debats televisius. Partits i ministres no se n’estaven, com en el darrer entre tots els candidats nacionals.

Andorra Sobirana va mostrar la seva posició en aquelles parròquies on no compta amb candidatura. En totes les territorials menys Canillo va animar als seus electors a votar a D’Acord i va emprar les xarxes socials per anunciar-ho. No van tardar a criticar aquesta circumstància, com el ministre de Finances en funcions Jordi Cinca, afirmant que ja se’ls veia el llautó. La formació d’Eusebi Nomen després del darrer debat mostrava imatges precisament de Cinca en tots els debats sectorials, assenyalant qui «pretén governar a l’ombra».

Però fora d’enfrontaments, també es van poder veure propostes polítiques i actes de campanya, innovant respecte al que s’havia portat a terme en anteriors comicis. Tot es transforma amb l’aparició de nous formats comunicatius. Uns van ser més enginyosos que altres. Fins i tot alguns es van convertir per uns dies en youtubers. Rosa Gili va realitzar un dietari de campanya diari i altres com Liberals d’Andorra, agafant l’exemple d’un programa de televisió, van realitzar converses entre candidats del partit dins un vehicle mentre Jordi Gallardo conduïa.

En definitiva, tots es van posar les piles pel que fa a vídeo en aquesta campanya, ja que és el format que més està creixent els últims anys. S’ha de donar allò que el públic demana. Un dels actes que més èxit va tenir va ser els balls amb les padrines, en les visites a les cases pairals. Jordi Gallardo, Ferran Costa i Xavier Espot van mostrar els seus dots i moviments al ritme de la música. Els seus respectius partits es van encarregar que a les xarxes tingués el màxim ressò per mostrar una imatge diferent dels seus candidats, més desenfadada.