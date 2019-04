El 27,77% dels electors ja han votat

A les 9.00 hores els col·legis electorals s’han obert a totes les parròquies. A primera hora ja hi havia persones esperant a que s’obrissin les portes per emetre el seu vot i el ritme de participació està sent constant, formant-se les primeres cues davant les meses. Fins poc més de les 10 del matí han votat 7.574 persones, el que suposa un 27,77% dels electors. Aquestes dades inclouen el vot judicial. Els col·legis electorals estaran oberts fins a les 19.00 hores.