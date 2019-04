«De menys a més» amb paraules clau: ‘biosfera’, ‘d’Acord’ i ‘Europa’

«De menys a més», així ha estat la campanya electoral d’L’A, segons el seu candidat a cap de Govern, Jordi Gallardo, i així ho hem copsat també els periodistes que n’hem fet seguiment. De l’assistència a la primera reunió de poble a Ordino a la darrera de dijous al vespre a Encamp hi va haver un increment considerable d’assistència i també una millora de l’actitud tant dels candidats com de l’audiència fins a crear el caliu d’allò que la majoria tenim al cap com a míting. Si bé, cal tenir en compte que Encamp és la parròquia més favorable a l’acord PS - L’A i, per tant, més procliu a una atmosfera positiva en aquestes trobades.



«Hem copsat que el canvi que nosaltres intuíem és realment factible», es mostrava optimista Gallardo durant el tancament de la campanya a Encamp, el dijous.

els conceptes / Les idees clau que més han ressonat durant la campanya d’L’A són: Andorra, País Reserva Mundial de la Biosfera, d’Acord ( o d’acord, i els seus sinònims), Europa, emancipació dels joves, autònoms, esportistes i padrins. El primer va ser presentat encara en precampanya i segons va explicar Gallardo, «és un orgull» que el seu programa comenci amb el projecte de Reserva Mundial de la Biosfera.



A les reunions de poble va comptar amb el vistiplau d’alguns ciutadans que s’interessaven per les aplicacions pragmàtiques del concepte, com l’ajuda a la diversificació de l’agrucultura necessària per disminuir la dependència del tabac. El segon, el concepte de d’Acord, també va provocar algunes preguntes tot i que els candidats van explicar la importància del pacte com a concepte democràtic com un mantra, nonomés durant les reunions de poble sinó a cada oportunitat davant d’un micro. Un altre cavall de batalla destacat ha estat la proposta d’una ajuda a l’emancipació dels joves andorrans, així com la consulta vinculant per despenalitzar l’avortament en tres supòsits bàsics. Les consultes es podrien fer extensives a tots els temes que L’A consideren que «transcendeixen la política», sense acabar de definir exactament què és el que transcendeix als polítics però si aportant altres exemples com «la doble nacionalitat».



L’Europa de les oportunitats ha estat un altre dels temes transversals de la campanya d’L’A, però ben lluny de les dosis amb què Nomen ha utilitzat aquesta bandera. I en una campanya de poca hostilitat, Europa i l’avortament han estat els punyals a l’hora de repassar la gestió feta pel Govern en els últims quatre anys.

Entranyables

El número u i el número dos d’L’A ens deixen pel record grans moments entranyables de la campanya: els balls amb les padrines al ritme de la Chica ye-ye, entre d’altres, les activitats manuals amb nens a la plaça del Poble o la visita a la gossera i la gatera que il·lustra aquesta pàgina.



En petit comitè, també paraules sinceres que els baixen de l’escena pública sobre la il·lusió, la tensió i el cansament de la campanya o encara, de la sentida reflexió personal sobre la llibertat a la sortida d’una trobada amb presos a la Comella.