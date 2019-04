L’orgull de la segona generació

«La meva filla vota des de fa quatre anys, quan jo estava embarassada», explicava ahir orgullosa Débora Caramés, de 39 anys, amb la petita Neus als braços. El primer cop ho va fer des de l’interior de la panxa de la seva mare, però ahir ja va ser l’encarrega de llençar les dues paperetes a les urnes corresponents. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, la va felicitar tot fent-li xocar les mans. Al costat, el pare de la criatura, Jordi Guitart, acompanyat de la padrina, confessava que ens fixem en la política quan ens toca decidir» i que, per això, «vam començar a pensar a qui havíem de votar quan van sortir les llistes». La família Guitart Caramés, però, no era l’única que ahir lluïa orgullosa dels seus descendents. La mateixa Conxita Marsol esperava nerviosa darrere les urnes la primera votació de la seva filla. «Ja ha arribat el moment», explicava nerviosa als mitjans de comunicació just abans d’abraçar-la.



També altres cares conegudes van arribar acompanyats dels seus familiars. El líder liberal, Jordi Gallardo, ho va fer agafat de la mà de dues de les seves filles –en té quatre–, en aquest cas, però, encara menors d’edat. També el socialdemòcrata Pere López i l’exconseller general de DA, Marc Ballestà, van entrar a la sala acompanyats de familiars. Però no van ser els únics. En general, les famílies van aprofitar l’ocasió per apropar els més petits a les urnes i per deixar-los votar encara que fos de manera simbòlica. L’orgull i les felicitacions posteriors es repetien sense parar, amb l’encaix de mans de la cònsol felicitant tant els més petits com els que exercien el seu dret a vot per primera vegada.



De perfils, en van passar molts de diversos. Des de persones soles, a gent de mitjana edat, passant per joves que recent estrenaven la majoria d’edat i fins a parelles de padrins. Entre els veritables protagonistes de la jornada, els electors, hi havia Carla Solana que, amb 19 anys, votava per primer cop. Solana confessava que era una «mica complicat» decidir-se i que per escollir la papereta que va acabar posant al sobre «primer em vaig informar per internet». Just darrere seu dipositava també el vot el seu pare, Francesc Solana, director esportiu del MoraBanc Andorra.



Qui tenia clar a qui votaria era Marisa Abat, de 78 anys. «He votat ja tres o quatre vegades a Andorra i tenia molt clar el que havia de fer», confessava. En canvi, l’Yzan Cachafeiro, de 18 anys, va deixar clar que «m’he informat abans» tot i que assegurava que «vaig seguint una mica la política».

El premi de matinar

La jornada electoral a la capital es va anar animant a mesura que avançava el matí. A les 5.30 del matí ja es constituïa el col·legi per donar pas al batlle que portava el vot judicial. Més de 2.300 en el cas d’Andorra la Vella. A partir de les 9.00 i amb compta gotes van anar apareixent els primers electors. Entre ells, la primera candidata: Emi Matarrodona, de terceravia.



Una opció, la de matinar, que els electors més tardans després van envejar. I és que cap a mig matí la cua per votar ja arribava fora de l’entrada del Centre de Congressos. Per sort, l’esmorzar amb embotits diversos, pa amb tomàquet i beguda a escollir, feia més amena la jornada. Entre els votants, cares conegudes com el ministre en funcions, Jordi Cinca, l’excap de Govern, Jaume Bartumeu –que va fer prop de tres quarts d’hora de cua–o la primera dona consellera de la història d’Andorra, Mercè Bonell. També els candidats territorials Enric Tarrado i Marc Pons, Joaquim Miró i Silvia Ferrer (d’Acord), així com Emi Matarrodona (terceravia) i Àngel Dalmau (SDP). De les llistes nacionals també van aparèixer Pere López (PS) i Jordi Gallardo (L’A), entre d’altres. Si en alguna cosa van coincidir tots és en destacar la participació esperançats perquè el nombre de votants fos més elevat que en les darreres eleccions.