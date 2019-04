Reunió entre Torra i els alcaldes del Pallars pel Doctor Music

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha decidit convocar el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, els alcaldes de tots els municipis de la comarca i la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, a una reunió a Barcelona el proper dijous després de la recent anunciada marxa del Doctor Music Festival de la comarca. Així va anunciar-ho el passat dissabte en una visita al poble de L’Albi, a les Garrigues, el conseller de Territori, Damià Calvet, que va aprofitar per remarcar que «hem mantingut moltíssimes trobades amb els promotors del Doctor Music per tal d’adequar la mida, la ubicació i la durada del festival a les possibilitats del territori, però hem acabat constatant que el seu model comercial no era possible legalment». Malgrat la pèrdua d’aquesta oportunitat al Pallars Sobirà, Calvet va defensar les inversions que el Govern ha fet a la comarca, com ara a les estacions d’Espot i Portainé.

Segons va avançar el conseller de Territori, en la reunió del dijous, s’exposaran les gestions que el Govern ha realitzat al voltant de la celebració del Doctor Music, que inicialment s’havia de dur a terme a Escalarre però que els promotors han decidit traslladar al circuit de Montmeló després de la publicació de dos informes contraris a la seva ubicació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per risc d’inundabilitat. Calvet va insistir que «escoltarem el territori», a més d’explicar «les accions de futur» que el Govern té previstes al Pallars Sobirà, com les millores a la C-13 i a la C-28 o el desenvolupament d’altres infraestructures a llarg termini.

Promoció del territori

El titular de Territori va posar de relleu que el Govern «ha treballat incansablement per fer possible el Doctor Music, però que legalment no ho era». Tot i així, va recordar que a la comarca ja hi ha festivals com el Dansàneu o el Festival de Música Antiga i va garantir que l’Executiu seguirà treballant per «definir algunes activitats més estables i adequades al territori».