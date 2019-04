Quinnom Trio i Piano Duo guanyen el concurs de Cambra Romànica

Sánchez&Fortuny Piano Duo és la formació que ahir es va imposar en la categoria avançada del Concurs Internacional de Cambra Romànica que se celebrava per primera vegada al Principat durant aquest cap de setmana, concretament a l’auditori del Palau de Gel de Canillo. «El jurat va tenir-ho molt complicat per decidir el guanyador; de fet, la seva deliberació es va allargar més del previst perquè el nivell dels concursants era molt alt i les diferències entre les formacions, mínimes», va explicar en declaracions a aquest rotatiu la presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica, Clara Pladevall.

El duo guanyador, provinent del Conservatori superior de música del Liceu de Barcelona, va ser premiat amb la participació en el Cicle Cambra Romànica d’Andorra que se celebra a la tardor. La segona posició de la categoria va ser per al Quartet Toldrà, formació de corda que procedia del mateix conservatori que el guanyador. Pel que fa a la categoria base, amb participants de menys de 18 anys, el primer premi va ser per al Quinnom Trio, formació integrada per un violinista, un violoncel·lista i una pianista del Conservatori de Lleida, mentre que el segon va quedar desert però el jurat va decidir donar una menció específica al grup andorrà XVI’S Music Duo, segons va detallar Pladevall, «pel talent musical demostrat malgrat no estar a l’alçada del guanyador».

Poca afluència

La presidenta d’Amics del Cambra Romànica va remarcar «el bon funcionament del concurs en la seva primera edició i la valoració positiva tant de l’associació com dels participants i el públic assistent». De tota manera, va reconèixer que esperaven molta més afluència de la que va acabar havent-hi entre les jornades de dissabte i diumenge. «Suposo que el públic no ha estat tan nombrós com esperàvem en coincidir amb la cita electoral; entre el matí i la tarda del dissabte deurien passar prop d’un centenar de persones i a la final d’ahir, al voltant de setanta», va calcular Pladevall.

Tot i així, va voler destacar el bon ambient del certamen. «La part interessant va ser sobretot la trobada entre la gent, tant els músics com els organitzadors i el públic», va destacar la representant dels Amics del Cambra Romànica. Com a exemple, va explicar que el dissabte a la tarda, mentre el jurat deliberava, van organitzar un berenar on es va crear un ambient molt agradable en què van poder compartir experiències i coneixements entre el que estaven presents.

Participació andorrana

Tot i que els dos grups andorrans no van aconseguir imposar-se en el concurs, Pladevall va aplaudir les seves actuacions. De fet, el participant de la categoria base va rebre una menció del jurat i el de la categoria avançada no va superar la fase eliminatòria «malgrat haver-ho fet molt bé i demostrar un alt nivell en tots els sentits». De cara a l’any vinent, però, comptaran amb una nova oportunitat. «Hi haurà una segona edició, que no descartem que sigui en una altra ubicació perquè l’atmosfera de l’auditori de Canillo era una mica seca, amb la qual pretenem, igual que en aquesta, donar impuls perquè totes aquestes formacions continuïn actuant en grup», va concloure Pladevall.