La recompensa per votar a Ordino

Ordino es va llevar ahir al matí amb les muntanyes blanques i el cel ben blau. «Un dia preciós» per celebrar la festa de la democràcia, deien alguns dels primers votants que entraven al comú, entre els quals hi havia Anna Caterina Saqueiro, infermera de 37 anys, qui va tenir l’honor d’estrenar les urnes ordinenques, custodiades pel cònsol major, Josep Àngel Mortés.

Faltaven pocs minuts per a les 10.00 hores quan el cap de llista de Progressistes-SDP, Felip Gallardo, escoltat pel seu líder nacional, Josep Roig, i el president del partit, Jaume Bartumeu, va presentar-se a casa comuna només «per saludar», ja que fins a les 11.00 hores no tenia cap intenció de dipositar el seu vot.

Tècnicament, però, el candidat més matiner va ser el demòcrata Joan Martínez Benazet, acompanyat de la seva número dos, Sandra Codina. L’encara director del SAAS, va voler destacar el «civisme, respecte i cordialitat que hi ha hagut entre candidats i ciutadans» de la parròquia, ja que el petit poble d’Ordino és com «una gran família». Un cop va exercir el seu dret, Benazet va anar corrents a estar amb la seva filla i els seus néts, de qui tenia «molt de mono» després de dues setmanes sense pràcticament veure’ls.

Poca estona més tard entrava per la porta el candidat de d’Acord, Marc Galabert, amb el seu fill de 15 mesos en braços i la seva parella al costat. Aquesta ha estat la primera campanya electoral de Galabert, qui va decidir endinsar-se en el món de la política amb l’objectiu de mobilitzar la població andorrana cap a les urnes. «Han estat uns dies molt intensos amb tantes llistes concurrents, però això és bo per a la salut de la nostra democràcia», va celebrar.

I quan Galabert marxava, una senyora de 74 anys entrava per segona vegada. «Al final se’m cremarà l’olla. He vingut abans però hi havia molta cua i ara està igual o pitjor!», protestava la dona mentre tornava a abandonar el comú sense haver dipositat el seu vot.

El següent candidat a votar, ara sí, va ser el progressista Felip Gallardo, amb totes les esperances posades en un canvi «social i europeista» que ajudi Andorra a avançar cap a un futur més modern i pròsper. En aquest sentit, Gallardo es va congratular de l’èxit del vot judicial d’enguany i va pronosticar que en les pròximes eleccions el vot electrònic serà més important que el tradicional.

En un descans entre vot i vot, Mortés també va apuntar a la importància del vot judicial, «un tema de comoditat» que permet a la gent «tenir el cap de setmana lliure» sense abandonar el seu compromís polític.



Malgrat que la jornada va ser tranquil·la i no es van viure grans aglomeracions, en cap moment els electors van deixar de travessar la porta del comú. I és que les paperetes ordinenques amagaven un secret: un vot a canvi d’un val de dos euros per una consumició a qualsevol establiment de la parròquia. Segons el cònsol major, aquest petit-gran detall ajuda a incentivar la participació –i tenint en compte com eren de plens els bars del poble, també el consum–.

L’última a dipositar el seu vot va ser l’única dona cap de llista d’Ordino, Noemí Amador, de terceravia. Visiblement emocionada, va afirmar sentir-se «molt satisfeta» i va assegurar que «independentment dels resultats, nosaltres seguirem treballant per Ordino».

La veritat és que com deia Benazet, el civisme, el respecte i la cordialitat van regnar fins a l’últim dia i d’anècdotes se’n van viure poques. A més dels candidats, també van votar velles glòries de la política comunal, consellers actuals, nois i noies que votaven per primera vegada i un agent del Cos de Policia.

Ah, sí que va haver-hi una anècdota. Recorden que al principi deia que Ordino s’havia llevat amb el cel ben blau? Doncs de cop, el petit passadís que uneix l’entrada del comú amb la sala de votacions es va omplir de gent. El motiu? A fora nevava fort, a més de les ganes de votar que tenia tothom, és clar.