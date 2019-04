Teixidó i De Diego guanyen la Tri-Blanc la Massana

Els carrers de la Massana es van omplir ahir d’esportistes que van protagonitzar la cinquena edició d’un dels triatlons de muntanya més importants del Pirineu. L’Andorra Tri-Blanc, composta per un circuit a peu i en bicicleta a través de les zones massanenques més emblemàtiques, va finalitzar a la zona de la Caubella de Pal, on prèviament els atletes havien corregut durant més de sis quilòmetres i pedalejat des de la Plaça de les Fontetes fins a la Caubella de Pal on van agafar els esquís de muntanya.

El primer a superar les tres fases de la prova en la categoria individual va ser el mític Ferran Teixidó amb un temps d’1.43,23 seguit per Jordi Solé, amb 1.53, 28 i per David Mendez, amb 1.55,43. Pel que fa a la categoria femenina, la vencedora va ser Fátima de Diego, que es va imposar amb un temps final de 2.10,33. Segona va ser Sandra Castellanas, amb 2.19, 29. Imma Parrilla va ocupar la tercera plaça amb 2.23,13.

En la modalitat grupal, en aquesta edició, l’equip vencedor va ser el mixt Aquí nadie entrana! seguits per l’equip masculí Els Capos i pel Beasts Team.