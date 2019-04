Jiménez s’imposa a la Red Cup de Tarragona

La jove promesa andorrana Vicky Jiménez es va imposar ahir a la Red Cup Tarragona, torneig ITF World Tennis Tour sub-18. D’aquesta manera, a la final, es va imposar a la suïssa Sebastiana Scilipoti per 6 a 2, 6 a 7 (5) i 7 a 6 (1).

Va ser una victòria molt ajustada però l’andorrana va aconseguir la victòria que és, de moment, la més important de la temporada. En aquest sentit, arribava després de vèncer a la tennista del Regne Unit Eleabor Baglow per 6 a 7 (9), 6 a 2 i 6 a 9, a la nord-americana Isabella Harvison per 7 a 6 (1) i 6 a 1, a l’holandesa Kim Hansen per 6 a 1 i 6 a 2 i a la romanesa Carmen Noxana per 6 a 1 i 6 a 4.

En aquest sentit, el seu pare i entrenador, Juan Jiménez, va considerar que és «una victòria molt important» perquè «estem parlant de categoria sub-18 i no hi ha moltes persones que amb 13 anys guanyin en un torneig d’aquesta mena». Així, «juntament amb la victòria Mutua Madrid Open sub-16», són les dues grans fites que acumula la tennista fins ara. Cal recordar que també va participar Primavera International Junior de Colomiers, també torneig internacional, però va caure a quarts.